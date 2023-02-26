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機車光頭胎還租人！遊客爆胎險釀禍　台南黑心機車行曝光

▲機車行罔顧人命。（圖／翻攝Google Maps）

▲機車行罔顧人命。（圖／翻攝Google Maps）

記者張靖榕／綜合報導

台南後火車站一家機車租賃業者被網友踢爆，租車程序和機車品質有嚴重問題，除了壓的是身分證不是駕照外，甚至把發不動的機車租給旅客，還被發現車輪是光頭胎而且已經磨破，後續老闆行為更是誇張。網友在Google和臉書敬告大家，「非常沒良心的老闆，千萬不要來這間。」

網友於25日在臉書社團「爆料公社」轉發Google評論，留下評論的另一名網友先前到台南玩，到了後火車站一間車行租車時，被要求拍下身分證跟駕照正反面後，就要壓身分證而不是一般的駕照。之後車行給的第一輛機車連發都發不動，第二輛則是騎到第二個紅綠燈就熄火了，好不容易把車牽回店裡，老闆卻丟出合約裡的霸王條款，「發生任何情況不得退款」。

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▲機車出租行罔顧人命。（圖／翻攝Google Maps）

▲機車出租行負評多，目前只有2.8顆星（圖／翻攝Google Maps）

原PO表示，老闆直接擺爛不打算歸還證件，還要他報警。警方到場後說壓身分證違法，老闆才急忙改口說壓駕照也可以。

最終原PO因為事前沒看清楚合約，決定摸摸鼻子放棄租金了事，拿回證件後，決定店家的Google評論留言，提醒其他人先慎重考慮再決定要不要租這家。

另一則評論更附上誇張照片，網友說機車行機車沒整理好就租給客人，租的第一台右後照鏡壞掉、左邊腳踏桿也壞掉，換了第二台，騎不到30分鐘直接半路爆胎，好不容易連絡上老闆，對方還拒絕來處理，要旅客自己想辦法。誇張的是，爆胎是因為機車後輪已經是光頭胎，胎紋都嚴重磨平了才爆掉，「沒整理的機車還敢租人，非常沒良心的老闆，千萬不要來這間。」

網友紛紛留言，「別人的命不是命」、「五顆星是怎麼來的，真懷疑」、「坑殺觀光客」、「好爛的店」。還有該間車行員工留言，「不意外！他們說詞很多，過來人員工，直接被老闆智商氣到2天不幹了。」

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