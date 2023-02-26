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台中高中生家逢變故　警「每天帶他吃鴨肉飯」默默付錢：怕他餓了

▲▼台中高中生家逢變故　警「每天帶他吃鴨肉飯」默默付錢。（圖／翻攝Google地圖）

▲台中大里區有網友看到員警帶高中生買鴨肉飯，一問才知道是個暖心的故事。（圖／翻攝Google地圖）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中大里區有民眾日前看到一位霧峰分局某派出所的員警帶著高中生買鴨肉飯，事後詢問店家，才知道高中生家逢變故而沒錢吃飯，因此員警、店家紛紛出手幫忙，希望別讓這名發育中的高中生餓到。

有網友在臉書社團「大里人聊天室2.0」發文表示，他去買晚餐時，看到一位霧峰分局的員警要買飯給一名學生，詢問之下才知道，這名學生因家庭因素沒錢吃飯，因此員警主動帶他去買鴨肉飯，就怕孩子在成長期餓到。

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原PO表示，源當歸鴨肉麵線的老闆娘得知孩子的情況後，立刻開口說以後餓了都可以來找她吃飯，讓原PO看了非常感動，「鴨肉麵線跟霧峰分局的警察真棒，處處充滿人情味，希望學校或相關單位看到能夠幫幫這位有困難的同學」。

▲▼台中高中生家逢變故　警「每天帶他吃鴨肉飯」默默付錢。（圖／翻攝Google地圖）

▲該名員警默默行善，願意讓孩子吃飯後記帳，日後再去結清。（圖／翻攝Google地圖）

據《TVBS》報導，該名員警的兒子跟該名高中生是朋友，得知對方家中近日有困難，怕孩子在發育期間營養不夠，才會特地帶他用餐。此外，鴨肉麵線的老闆娘表示，她當下本來要請弟弟吃飯，但員警堅持要付錢，且高中生還有兩個弟弟，擔心他們三人餓肚子，除了免費讓其用餐之外，還會多包飯跟湯送給他們。

消息曝光後，網友紛紛大讚默默行善的員警及店家，「那警察和鴨肉店的老闆娘，願你們一生好運」、「這警察真的很有愛心，為善不欲人知，也不想出現在鏡頭，真的是大善人」、「這是一種同理心，自己的孩子跟對方同年處於發育期，擔心對方因為吃不飽而營養不良」、「兒子很有正義感」、「好心的警察跟老闆！謝謝你們！」「太暖心了啦」。

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