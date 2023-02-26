沸騰醬汁傾倒！員工慘跌燙傷「永久排汗失能」　判決出爐





▲食品公司發生醬料傾倒導致操作員重傷害。（圖／翻攝Google Maps）

記者張靖榕／綜合報導

台中市一間專門製作調味粉及醬料的食品公司，先前發生卡榫鬆脫導致運轉中的攪拌桶傾斜，100多公斤的高溫醬汁瞬間溢灑出地面，導致陳姓作業員滑倒，全身超過30％二度至三度灼傷，導致皮膚永久排汗失能、雙手關節攣縮等重大傷害。台中地院法官認定公司林姓負責人過失傷害致人重傷罪，處5月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，該間公司以生產添加物、調味料和醬料為業，2017年3月起雇用陳姓操作員，負責操作加熱、熬煮醬料的傾倒式攪拌機。陳姓操作員於2020年9月25日中午時間，操作過程中遇烤肉醬汁溢出地面，導致他滑倒跌落在高溫醬汁之中，臉部、四肢和軀幹共32％部位二至三度燙傷，合併皮膚永久排汗失能，皮膚表面還有肥厚疤痕，也出現雙手關節攣縮。

陳男表示，當時他背對攪拌機正在和負責人說話，突然聽見「砰」一聲，回頭時已經滑倒在地上，臉朝向攪拌機方向。他看見攪拌機已經傾斜大約90度，而且該攪拌桶可以煮約140公斤的液體，傾倒後醬汁瞬間流出來，快到他連反應的時間都沒有，「那個鍋爐右側有一個插拴，如果鬆脫就會變成傾斜的，因為那時機台還在攪拌，所以在震動，震動導致右邊的插拴脫落。」

證人出庭時證稱，當時聽到廠內傳出尖叫聲，打電話叫救護車後出來，已經看到陳男在淋水，當時攪拌桶確實是傾斜的，但不清楚有沒有超過45度。

負責人2021年接受檢查官偵訊時表示，不清楚料桶為何傾倒，「我也莫名其妙」。他先前一度否認醬料桶有打翻，還指是因為陳男沒有穿雨鞋，才會踩到醬汁跌倒，自己事發後更卸下負責人身分由親人擔任，後續在法院上才又坦承確實有醬料桶翻倒的情形，但還是不知道為何會翻倒，機台事發前1、2個月才剛進行維護，事後也將整台換新。

法官認定林男既然為負責人身分，卻未盡到設置相關安全設備、督導員工穿防滑鞋等責任，確實有過失情形，加上陳男傷勢達到重傷害程度，一審依過失傷害罪判處林男5月徒刑，得易科罰金15萬元，全案可上訴。