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拒盤查遭「大外割」上銬！莽警判刑將入獄　女師865字曝他慘況

記者黃資真／桃園報導

非洲鼓女師詹慧玲去年4月在中壢後火車站被葉姓員警盤查，詹女拒絕，雙方發生口角葉員以「大外割」制伏詹女送辦，遭詹女提告，一審依公務員假借職務上之機會強制罪判4月，得易科罰金；又犯公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，處有期徒刑6月。由於葉恐因此入獄，詹女今(25)日在臉書發文以「如果我是葉政昱」為題，指出過去支持葉員的長官，如今全都離他而去。

▲女師詹慧玲28日在桃園地檢署開偵查庭，詹女表示，希望透過大家力量，一次讓社會更進步，讓警方執法可以改革。（圖／記者沈繼昌攝）

▲詹女（左）拒盤查遭員警大外割拋摔，一審判決葉員有罪，恐將入獄服刑。（圖／記者沈繼昌攝）

判決指出，詹女於110年4月22日上午7時許在中壢後站街頭邊吃早點邊趕路上課，途中被中壢警分局葉姓員警臨檢，詹女一度拒絕說出個資，脫口說出「你真的很蠢」，葉員立刻以大外割拋摔，並帶回派出所上銬扣留。事後雙方互告，詹女控警部分桃檢以不起訴結案，但詹女聲請再議，高檢署發回續查後，檢察官認定葉員臨檢、盤查不符警察職權行使法之規定，依法起訴。

法官認為，詹女當時外表整潔、神色正常，並無精神異常等跡象，未有參與犯罪或即將犯罪之徵兆。但葉員在不符合警察職權行使法發動查證要件的情況下，仍以身體阻擋其離去，並要求等待支援警力到場，到派出所查驗身分，已觸犯強制罪；另外，詹女嗆「真的很蠢」等語，屬於捍衛自身權利並合理評論公務員違法行為之言論，並非貶損對方，則不構成妨害公務罪，依公務員假借職務上之機會強制罪，處有期徒刑4月，得易科罰金；又犯公務員假借職務上之機會剝奪他人自由罪，處有期徒刑6月。

▲詹姓非洲鼓女師22日上午搭火車到中壢車站下車準備上課，途中被員警攔查要求出示證件，詹女不配合並質疑員警動機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲當時詹女拒絕提供個資，嗆葉員「你真的很蠢」，遭拋摔壓制，上銬帶回派出所。（圖／記者沈繼昌翻攝）

詹被判刑6月部分，未來如果判決確定，恐需入獄服刑，而詹女在個人臉書PO文以「如果我是葉政昱」為題寫下865字長文：

我很想換位思考，如果我是葉政昱。如果我是葉政昱，我現在非常悲傷，因為我的世界崩解了，因為我的前途沒有了。我再也不能穿上這一套帥氣的警察制服了嗎？我很熱愛我的工作啊！

當警察那麼多年，從來沒出事，我也是照著那規矩上街，照著那規矩執勤，而且我備受認可與稱讚，我完成了很多英勇事蹟。我一切依照我的職業習慣，以及學長、老師、長官、前輩的教導。但是現在出事了，我到底哪裡錯了？
而且你們都走了，你們答應要幫我的。你們當時也都支持我這麼做的，不是嗎？

我有再三的確認了。但是，陳錦坤長官你現在去了台東，甘博倫所長，你也調職了，你們繼續當警察，而我呢？為什麼是我？你們不是都這樣做嗎？為什麼你們沒事？為什麼是我？為什麼我成為社會的笑柄？我得要去坐牢。你們那時候為什麼不阻止我？

我現在真的後悔了，可是我能怎麼辦？我要去道歉嗎？我是不是應該去上訴？如果我道歉了，承認我錯了，我的罪刑可以減輕嗎？？一切都還來得及嗎？我的人生就這樣毀了嗎？我不甘心。我很孤單，我很痛苦，我對不起我的家人。

如果我是葉政昱，為了彌補這整起事件造成的傷害，我會請我當時的局長、所長，當時對詹老師進行手鐐、腳銬、違法羈押的同仁一起公開跟社會大眾以及詹老師道歉。我會發表道歉聲明。我會針對自己身為警察卻進行違法盤查的行為道歉。對老師進了派出所之後，警所同仁所進行超乎比例原則的羈押行為道歉。為整個事件造成的社會成本的浪費，向社會大眾道歉。為本人的違法行為造成人們對警察不信任加深的現況道歉。

而且，我以及同仁必須給予詹老師合理的金錢賠償。我即將入獄服刑，承擔我應有的法律責任。我期望警察同仁、學弟、學長不要再步我的後塵。要因此事件而有所警惕。違法臨檢的事情不要再發生。我們學習到的那一套臨檢手法停止再做了。

如果我是葉政昱，我希望我有勇氣面對社會大眾，祈求人們與詹老師的原諒，我希望我的道歉可以縫合人們長期以來被警察違法臨檢的集體傷口，弭平人們與警察之間造成的對立與不信任。這樣我就不會帶著愧疚入獄。這樣，我所承受的牢獄懲罰，才能更彰顯他的意義與價值。

如果我是葉政昱，我覺得我應該這麼做。

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