7歲柔道童遭活活摔死！惡教練上訴堅不認錯　二審仍判9年

記者黃資真／台中報導

台中一名無證照的柔道教練何聰樂，因7歲黃姓男童拒做柔道招式，竟使出「袈裟」招式壓制，男童過程中被摔到癱軟，哭喊「教練是大笨蛋」，何仍繼續過肩摔，最終男童顱內出血，在加護病房昏迷70多天死亡。一審何堅持不認罪，依傷害致死罪判9年，案經上訴，台中高分院認事用法均無違誤，維持原判。全案還可再上訴。

▲7歲男童遭教練過肩摔數十次，昏迷70天後宣告不治。（圖／資料照）



回顧此案，2021年4月21日，何男要求黃童做柔道招式「雙吊袖」100下，黃童拒絕，何男減少為50下，黃童又拒絕，何男直接用「袈裟」招式壓制黃童在地，硬生生壓住其胸腔及腹腔，黃童因無法呼吸，只能同意做45下。

何男先讓另名廖姓男童對黃童做45下雙吊袖，過程中黃童因後腦著地，痛苦哭泣倒地不起，並對何男大罵「教練是大笨蛋」，解下柔道服腰帶要還回去，何男見狀竟冷回「是假欸」（閩南語），接著把柔道服替黃童穿上，開始連續10多下的過肩摔，途中黃童嘔吐，何男再找來廖童繼續進行丟體、過肩摔，直到黃童眼睛上吊、沒反應，黃童舅舅才趕緊送醫，送醫時已嚴重顱內出血、全身多處擦挫傷、中樞衰竭，昏迷指數僅剩3，搶救70多天仍因硬腦膜下腔出血、腦疝導致中樞神經衰竭死亡。

一審審理時何男不認罪，堅稱拋摔過程中不會傷到頭部，頭部傷勢應是黃童自己撞到場內玻璃鏡、包有護墊的柱子，與他無關。

▲一審判決出爐時，黃童母親出面淚訴量刑太低，絕對會提上訴。（圖／資料照）



法官認為，何男明知黃童年幼，且才剛學柔道，基本動作、護身倒法還在學習當中，卻安排黃童與已學習柔道5年多的學長廖童柔道對摔。身為教練，漠視學員的個別差異及身體狀況，為迫他服從訓練指示，竟施以極為不當順練行為，導致黃童小小年紀就去世，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處9年。

台中地檢署與何男雙雙提上訴，檢方指出，何男至今未向黃童家屬道歉、賠償，犯後態度顯然惡劣無悔意，量處9年顯然不符罪刑相當原則，請求撤銷；何男表示，法醫解剖發現，黃童頸部並無傷害，足認他未使黃童頭部右側撞擊地板，也無證據證明其傷勢是在訓練過程中發生。

台中高分院法官認為，法醫證稱黃童的傷勢，應是隔著隔離物或軟墊反覆撞擊造成，廖姓目擊證人表示，何男明顯是在生氣狀態下摔黃童，且動作和一般不同，是將黃童整個人抓起來，用力拋摔落地，有期徒刑9年之量刑亦未裁量濫用之情形，駁回雙方上訴，維持原判。全案仍可上訴。