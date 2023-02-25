　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

7歲柔道童遭活活摔死！惡教練上訴堅不認錯　二審仍判9年

記者黃資真／台中報導

台中一名無證照的柔道教練何聰樂，因7歲黃姓男童拒做柔道招式，竟使出「袈裟」招式壓制，男童過程中被摔到癱軟，哭喊「教練是大笨蛋」，何仍繼續過肩摔，最終男童顱內出血，在加護病房昏迷70多天死亡。一審何堅持不認罪，依傷害致死罪判9年，案經上訴，台中高分院認事用法均無違誤，維持原判。全案還可再上訴。

▲▼家人前柔道重摔7歲童27次！他求饒無效…昏倒腦死　教練：沒過當。（圖／江啟臣服務處提供、民眾提供）

▲7歲男童遭教練過肩摔數十次，昏迷70天後宣告不治。（圖／資料照）

回顧此案，2021年4月21日，何男要求黃童做柔道招式「雙吊袖」100下，黃童拒絕，何男減少為50下，黃童又拒絕，何男直接用「袈裟」招式壓制黃童在地，硬生生壓住其胸腔及腹腔，黃童因無法呼吸，只能同意做45下。

何男先讓另名廖姓男童對黃童做45下雙吊袖，過程中黃童因後腦著地，痛苦哭泣倒地不起，並對何男大罵「教練是大笨蛋」，解下柔道服腰帶要還回去，何男見狀竟冷回「是假欸」（閩南語），接著把柔道服替黃童穿上，開始連續10多下的過肩摔，途中黃童嘔吐，何男再找來廖童繼續進行丟體、過肩摔，直到黃童眼睛上吊、沒反應，黃童舅舅才趕緊送醫，送醫時已嚴重顱內出血、全身多處擦挫傷、中樞衰竭，昏迷指數僅剩3，搶救70多天仍因硬腦膜下腔出血、腦疝導致中樞神經衰竭死亡。

一審審理時何男不認罪，堅稱拋摔過程中不會傷到頭部，頭部傷勢應是黃童自己撞到場內玻璃鏡、包有護墊的柱子，與他無關。

▲▼台中柔道男童案，媽媽出面控訴教練竟判9年，自己無法接受要上訴到底。（圖／記者許權毅拍攝）

▲一審判決出爐時，黃童母親出面淚訴量刑太低，絕對會提上訴。（圖／資料照）

法官認為，何男明知黃童年幼，且才剛學柔道，基本動作、護身倒法還在學習當中，卻安排黃童與已學習柔道5年多的學長廖童柔道對摔。身為教練，漠視學員的個別差異及身體狀況，為迫他服從訓練指示，竟施以極為不當順練行為，導致黃童小小年紀就去世，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，判處9年。

台中地檢署與何男雙雙提上訴，檢方指出，何男至今未向黃童家屬道歉、賠償，犯後態度顯然惡劣無悔意，量處9年顯然不符罪刑相當原則，請求撤銷；何男表示，法醫解剖發現，黃童頸部並無傷害，足認他未使黃童頭部右側撞擊地板，也無證據證明其傷勢是在訓練過程中發生。

台中高分院法官認為，法醫證稱黃童的傷勢，應是隔著隔離物或軟墊反覆撞擊造成，廖姓目擊證人表示，何男明顯是在生氣狀態下摔黃童，且動作和一般不同，是將黃童整個人抓起來，用力拋摔落地，有期徒刑9年之量刑亦未裁量濫用之情形，駁回雙方上訴，維持原判。全案仍可上訴。

ET快訊
快訊／碎屍名媛　前夫落網了
名媛碎屍「富二代老公出手復仇」！前夫打來哭說1句話　一聽心涼
香港10年3件碎屍案！兒子「肢解爸媽」、模特兒身首異處
連3起車禍回堵最長7公里！　下半天「國道5大地雷」曝
《魷魚2》導演證實：面具男回歸　殺人機器是「她男友」
拿到「富邦好市多卡」但額度好低　銀行主管曝5大潛在原因
超車0056！股民逼近90萬大關　奪「人氣ETF」寶座

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

7歲柔道童遭活活摔死！惡教練上訴堅不認錯　二審仍判9年

50分鐘1400！台南養生館暗藏色情按摩　2男客「剛做完功課」被逮

台南88槍案「主謀+槍手大陸落網」　2人華信AE992機下午押解返台

曾砸瑪莎拉蒂「又因改裝車起糾紛」　竟找竹聯幫大哥助陣砍人

運動公園驚見彈孔！大膽怪客廁所外試槍　朝鏡面猛射11發全毀

「昇豐128號」公海失聯7天！船上2衛星電話打不通　美派機協同搜索

大膽竊賊神明前「鐵片沾膠」偷香油錢　當場被抓包下場曝光

跟麻吉喝酒暢聊整夜…醒來內褲反穿　她翻筆記本見14字崩潰

男為撿「1顆高爾夫球」跌落6公尺深邊坡　右腿骨折緊急送醫

新莊Costco周圍「離奇噁味」臭4天！　居民出門要戴2層口罩

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

爺奶帶孫子出遊玩2天　爸媽演不捨→關門歡呼

圭賢「唯一沒按PICK」被虧爆XD　朴載範笑：要不要下車謝罪？

陳妍希爆「陳曉生活技能0」遭轟　曝他貼心舉動「飯前幫試每道菜」

最大漢神百貨簽約　800家品牌進駐4.5萬坪商場

李寶英《代理公司》被母拋棄35年　「媽媽，我很想妳...」她大淚崩

7歲柔道童遭活活摔死！惡教練上訴堅不認錯　二審仍判9年

50分鐘1400！台南養生館暗藏色情按摩　2男客「剛做完功課」被逮

台南88槍案「主謀+槍手大陸落網」　2人華信AE992機下午押解返台

曾砸瑪莎拉蒂「又因改裝車起糾紛」　竟找竹聯幫大哥助陣砍人

運動公園驚見彈孔！大膽怪客廁所外試槍　朝鏡面猛射11發全毀

「昇豐128號」公海失聯7天！船上2衛星電話打不通　美派機協同搜索

大膽竊賊神明前「鐵片沾膠」偷香油錢　當場被抓包下場曝光

跟麻吉喝酒暢聊整夜…醒來內褲反穿　她翻筆記本見14字崩潰

男為撿「1顆高爾夫球」跌落6公尺深邊坡　右腿骨折緊急送醫

新莊Costco周圍「離奇噁味」臭4天！　居民出門要戴2層口罩

宜蘭最新「凱渡廣場酒店」3／10開！在陸上遊輪看海入眠　享海景溫泉

飛北京「沒帶護照」傻問：為何要？張文綺、蔡允潔被爆誇張行徑 小S也傻眼

她點鹹酥雞要求「拿洋蔥砸我」　餐點一送到…驚呆全場：老闆太狠了

名媛分屍案「前夫落網」了！　碼頭搭船潛逃前「被警方攔截」

名媛遭分屍煮湯「頭不見了」　監視器拍到「壯男扛大箱子」上車！

彰化親子踏青！有療癒花卉玻璃屋　戶外打造溜滑梯沙池嗨玩一整天

綠批林明溱訪中84次...簡直「中國導遊」　藍駁：農產品銷售破億

國道客運擋不住漲勢！公會評估申請運價上限調漲　「最快6月出爐」

7歲柔道童遭活活摔死！惡教練上訴堅不認錯　二審仍判9年

台中大坑步道路邊賣放山雞蛋...10顆100　山友「這原因」忍痛放棄

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

社會熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

酒後毆4警骨折　屏東1家4人被逮

跟麻吉喝酒聊整夜　見筆記本14字崩潰

拒盤查遭「大外割」上銬　女師865字曝莽警慘況

台南88槍案重大突破！槍手、主謀大陸落網

快訊／國1嘉義新營段持續封閉　現場傷況曝光

洗腎男自拔管路！大出血亡　護理師沒注意到GG了

小黃斑馬線「硬過」撞女學生　騎士目睹氣炸

台北女祝前男友生日快樂！他看1句話瘋狂報復

即／「恩恩案」侯友宜等3人獲不起訴

即／新店工地堆高機翻覆！工人遭重壓命危　送醫不治

已婚男撩OL：幫我生　她被拍性愛片後還慘挨告

落漆「總統府副秘書長」　找6上市櫃喬事情一因破功

更多熱門

相關新聞

40年房貸隱藏算式公開　34歲青年憂all in存款「很不安」

40年房貸隱藏算式公開　34歲青年憂all in存款「很不安」

房市反轉之際，也讓目前想買房的購屋者猶豫期拉長，想買房現年34歲的楊先生表示，自住找房找了2年，房價越看越高，也越來越下不去手，但他驚覺若不買房，可能就無法使用40年房貸，近期就在通膨怪獸與All In存款間猶豫。

前空姐提油燒死夫　二審仍判15年

前空姐提油燒死夫　二審仍判15年

不願「逆天時」進場　由鉅暫緩2023年推案計畫

不願「逆天時」進場　由鉅暫緩2023年推案計畫

女警脫口罩太美網友求加LINE　局長真給了

女警脫口罩太美網友求加LINE　局長真給了

男賊土地公前得意數贓款！網咖爽玩4小栽了

男賊土地公前得意數贓款！網咖爽玩4小栽了

關鍵字：

台中柔道教練

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國道重大車禍！大水泥管砸落擊落多車　全線封閉

創辦人媳婦遭分屍　譚仔集團回應

獨／哆奇員工全離職苦主虧大了

名媛烹屍案...高大成指煮人肉湯是這原因

28歲名媛遭電鋸、切肉機碎屍　煮成2鍋湯

遭分屍名媛是「天王嫂閨蜜」！IG最後貼文曝

28歲碎屍名媛「主謀是65歲前警察公公」！恐怖殺機曝

28歲名媛變人肉煲湯「閨蜜嚇哭發聲了」！

香港28歲名媛被殺　屍體遭肢解

遭斷頭碎屍28歲名媛「超狂背景起底」！身價破億

學生重拳連擊女師　只因Switch被沒收

婚禮當天　新娘目睹「新郎被哺乳畫面」崩潰

周迅爆秘婚「23年摯友男星」！　網一面倒挺

香港名媛遭分屍　最後身影曝光

女星自爆「初夜」給超帥前任　試車結果超傻眼

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

吳宗憲上陸綜「重摔躺地」超驚險　椅子折成兩半「鐵條插出」

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

門關太快！學生2站下不了車　司機1分鐘怒斥：挑戰我嗎？

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

印尼16個月大男嬰重27公斤　尿布穿XXXL！爸衣服也能穿

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

正妹聯合撈麵師傅 逗趣合跳「黑桃A」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面