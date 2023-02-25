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台中首例跟騷法判刑！熟女狂追帥醫師5年　法官判罰2萬

▲▼ 。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

▲林姓女子愛慕男醫師展開長達5年追求，男醫師不堪其擾報警處理。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市44歲林姓女子在醫院工作時，對同院1名帥氣的男醫師產生好感，展開長達5年的追求，還曾上下班盯哨、傳簡訊表達愛意，期間男醫師多次告知林女「很不舒服，請停止這樣做」，最後男醫師不勝其擾，在去年跟騷法上路後，向警方報案。法院一審依違法跟騷法將林女判罰2萬元，同時這也是台中地院首例跟騷法判罰。可上訴。

去年該名男醫師報案時，向警方說明，他5年來遭到林女不斷騷擾，起初林女也是同院職員，不料會對自己用「眼神緊盯」還在騎樓等自己上下班，後來林女離職後還是會來，讓自己不堪其擾。男醫師表示，有向林女說「請以後不要再這樣做了」，卻不見林女停止，而跟騷法於去年6月1日上路，男醫師報警處理。

判決指出，林女與男醫師為前同事關係，林女因愛慕男醫師，從去年6月1日至4日，林女每日透過網路社群軟體，向男醫師傳送多則表達愛慕之意的訊息，並每天前往其工作場所，觀察、盯哨、守候男醫師，讓男醫師不勝其擾。

林女到案時辯稱，確實有前往男醫師的工作地點等，但否認有違反跟騷法的犯行，她說，「我只是想跟男醫師分享生活狀況，想跟他講話，沒有要騷擾他，也沒有想對他做什麼。」

法官審酌，林女僅因愛慕男醫師，即以騷擾方式犯下此案，且歷時非短，顯示林女情緒管理及自我克制能力均有所不足，也對男醫師的身心及生活造成損害，實非可取，不過林女犯後坦承犯行，有悔悟之意，且沒有前科，依違反跟騷法判罰2萬元。

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