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狠繼父膠帶纏頭虐3歲女！「餵毒」窒息亡　生母幫埋屍也獲賠

記者蔡怡萍／台中報導

38歲男子陳威嘉2020年在南投、台中等處把彭姓女友的3歲女兒打到顱骨骨折，還用竹籤戳刺大腿和胸腹部、用膠帶纏繞頭眼，更體罰她「趴拱橋」，不僅如此，陳男還餵食安非他命、FM2等毒品，導致女童死亡。法院二審僅認餵毒過失致死輕判14年10個月徒刑，目前仍由最高法院發回更審中。而女童生父母也對陳男提民事求償，台中高分院判父母分別獲賠300萬、350萬元，而陳男還可提上訴。

▲4歲女童遭生母前男友虐死埋屍，幾名嫌犯先後遭起訴判刑。（圖／資料照片）

▲4歲女童遭生母前男友陳威嘉（左）虐死埋屍。（圖／資料照片）

回顧案情，彭女與陳男、蔡男是朋友關係，彭女於2019年與前夫離婚，獨自撫養年幼女兒，與女兒住在台中市北屯區；2020年1月起彭女與陳男開始交往，陳男多次前往北屯區住處過夜，也曾與女童獨處一室，彭女任由陳男單獨帶女童外出。

2020年2月14日起至6月4日止，陳男陸續在南投、台中等地毆打女童，造成其開放性顱骨穹窿、骨折、創傷性硬腦膜下出血、氣顱、頭皮撕裂傷、臉部擦挫傷等傷勢；有時又拿竹筷、針等尖刺物，再將女童上衣掀起至胸口、外褲及內褲退至膝蓋處，戳刺女童大腿，凌虐女童，使女童身體、精神承受極大痛苦。

2020年6月7日下午，陳男於台中市大里區新生路的承租套房內，餵食女童安非他命、FM2等毒品，致使女童呼吸功能抑制而窒息死亡。陳男發現女童斷氣後，隨即聯繫蔡姓友人和女童生母彭女，商討如何處理遺體，最後共同將遺體運至陳男南投縣名間鄉的親戚住處內藏放，又恐屍臭味遭人發覺，再將遺體移至該民宅旁樹下埋藏。

▲▼涉嫌虐死女童埋屍的陳嫌。（圖／資料照／記者鄧木卿、李忠憲翻攝）

▲3歲女童遭虐打餵毒致死，遺體埋棄南投山區。（圖／資料照）

事發後，女童外婆因多日不見孫女，焦急報警尋人，而協助棄屍的蔡姓友人，多日來因良心不安，決定匿名寫信給南投地檢署，指有女童遇害等，警方隨後展開調查，最終在女童冥誕當天於八卦山一處空地找到她的屍骸。

一審原先依妨害幼童發育罪、成年人故意對兒童犯殺人罪、共同犯遺棄屍體罪等罪，判處陳男無期徒刑、褫奪公權終身。但二審法官卻撤銷原判，改依傷害致死罪判處3月至3年徒刑，餵毒部分則依以非法方法使未成年人施用毒品罪判刑12年、7年6個月，並與遺棄屍體罪合併判刑14年10個月，而得易服社會勞動的傷害罪則應執行7個月。

二審判決一出，檢方再度上訴到最高院，法官認為，陳男的種種行為已構成凌虐，且妨害女童身心健全發育，最終導致死亡。然而。二審法官卻將陳男凌虐即餵毒的行徑分別論處，有違經驗與論理法則，因此，最高院在審理後，僅將遺棄屍體罪嫌判陳男1年10個月駁回上訴定讞，其他部分，則還有調查必要，發回台中高分院更審。

而民事部分，彭女與前夫也對陳男提出求償，表示白髮人送黑髮人的打擊難以承受，分別索賠350萬、300萬，而陳男言詞辯論時承諾原告的請求，台中高分院審後全數判准，陳男需賠償彭女350萬、女童生父300萬，原告不得上訴。

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