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南投縣設24失智社區服務據點　「提供失智照護」減輕照顧者負擔

▲南投縣設置24處失智社區服務據點，提供失智照護、減輕照顧者負擔。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣設置24處失智社區服務據點，提供失智照護、減輕照顧者負擔。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

高齡化社會，失智人口逐漸上升，然失智並不屬於正常老化，如何早期發現早期治療，延緩失智症惡化速度很重要，南投縣111年12月人口數為47萬9595人，推估失智人口約7840人，占全縣人口數1.6%，針對失智症狀除了提供醫療門診的服務，為了延緩失智個案的退化與減輕照顧負擔，在長照2.0服務對象也增加了50歲以上的失智症患者。

縣府衛生局長陳南松表示，本縣在112年度設有24處失智社區服務據點，服務對象為疑似失智症或確診失智症者，社區服務據點規劃課程精彩豐富，不僅有日常生活照顧、關節肢體活動，還融入四季節慶活動，能促進長輩認知並提升參與感更貼近生活。失智照護不僅需活化大腦，參與社交更是不可或缺，鼓勵案家讓失智症患者走向社區，增加與外界接觸減緩失智症狀維持日常生活並增加生活品質。此外，據點也提供共餐活動、安全看視、轉介疑似個案等服務。

▲南投縣設置24處失智社區服務據點，提供失智照護、減輕照顧者負擔。（圖／南投縣政府提供）

陳姓老婦在107年開始出現記憶力衰退、108年確診失智症，原自己居住在台南，曾3次騎乘機車至市場買菜，忘記機車停放處，最終由親友協助找回機車。在109年搬到南投與女兒、女婿同住；雖與家人同住，但白天女兒、女婿工作繁忙還需照顧家中其他家人，照顧壓力大，故申請長照服務，經媒合，陳姓老婦現固定每週1至5到失智據點參與活動，現已經很習慣到據點活動，每天早晨起床盥洗後收拾書包，由女婿陪同等待交通車的到來，經由增加社區活動，臉上笑容逐漸恢復，並降低因失智所引起的焦慮及恐慌、減輕案家照顧上的負擔。

衛生局提醒，民眾若有相關問題可洽詢各鄉、鎮、市衛生所協助轉介長照中心，或可直接撥打全國長照服務專線：1966，即可轉接至各縣市照管中心，或電洽南投縣衛生局長期照顧管理中心專線049-2209595，或利用南投縣衛生局長期照顧網路線上申請服務（https://www.ntshb.gov.tw/便民服務→線上申請→長照服務個案申請）。

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