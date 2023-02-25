賴清德歡迎台灣女足歸國　承諾：讓國家隊訓練環境更好

▲賴清德歡迎台灣女足回家。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）



記者陳家祥／台北報導

力拼世界盃資格的台灣女足，19日在紐西蘭舉辦的「10搶3」洲際附加賽中，不敵巴拉圭無緣晉級。副總統賴清德25日在臉書表示，感謝全體隊員一路以來的堅持與奮戰，帶給球迷們一場場如此感動的比賽，「不論結果如何，這一刻，我們都是國家隊的一員」；賴也承諾，會持續讓國家隊的訓練環境更好，對選手的照顧更貼心。

賴清德25日在臉書表示，為了取得女足世界盃參賽資格，台灣女足從去年亞洲盃開始，一路奮戰到今年的附加賽。可惜最後結果不如預期，無緣取得世界盃門票。

「我在轉播中，看到球員們在場上奮戰的身影，以及流下不甘的眼淚，雖然我也和大家一樣感到惋惜，但，內心卻更是充滿感動與驕傲。」賴清德說，他要感謝全體隊員一路以來的堅持與奮戰，帶給球迷們一場場如此感動的比賽，相信全台球迷的心，都與台灣女足緊緊連在一起。

「不論結果如何，這一刻，我們都是國家隊的一員。」賴清德表示，會持續讓國家隊的訓練環境更好，對選手的照顧更貼心。勝不驕、敗不餒，每一次傳球、每一次射門，甚至是每次跌倒，都是下一次進軍世界盃的重要養分，「擦乾眼淚，做好準備，我們下次再來」。