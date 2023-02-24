記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁24日率部會閣員至立院報告並備質詢，國民黨立委曾銘宗詢問，陳建仁是否有挑戰2024總統大選可能？陳建仁直言，沒有這回事。他表示，自己放棄學術研究，到行政院擔任人民公僕，就是為2300萬人民造福，不是來受服侍的，學術研究是他的最愛，希望服務期滿後，回到中研院繼續研究。

陳建仁上週施政報告遭到藍營杯葛，今再度到立院備詢，終於首次上場。曾銘宗質詢時詢問陳建仁，是否會挑戰2024總統大選？陳建仁直言，沒有這回事，並表示學術研究是他的最愛，希望到政府為2300萬人民造福，服務期滿後，能回中研院繼續研究。

而面對政院前發言人陳宗彥日前捲入性招待疑雲，曾銘宗提問，行政院是否針對陳宗彥事件組調查小組、進行相關行政調查？陳建仁表示，尊重司法處理，這一件事發生在11年前，陳宗彥已經請辭，相關事件已經進入司法程序、監察院也立案調查，行政院尊重他們的調查。

曾銘宗質疑，發言人代表政府的公信力，要不要追究政治責任？陳建仁坦言，第一時間確實有點震驚，自己不知道他過去發生的事情，他是一個稱職的發言人、有很好行政經驗，陳宗彥已經為此事請辭，自己也准辭，現在已經在進行司法跟監察調查，行政院予以尊重。

曾銘宗追問，行政院團隊是否還有未爆彈？陳建仁僅回應，自己認為應該沒有。

▲行政院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）

