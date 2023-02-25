林明溱控違選罷法　綠議員：購屋金額兜不攏「地目變更講不清」

▲南投縣議員沈夙崢提出相關資料抨擊國民黨立委候選人林明溱購千萬房屋爭議，林明溱斥抹黑提起告訴。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

南投立委補選倒數一周，針對林明溱按鈴控告南投縣議員沈夙崢意圖使人不當選，南投縣議員沈夙崢、蔡銘軒表示，林明溱於縣長任內讓自家人爽住豪宅、卻不蓋南投青年住宅，「希望他能向縣民說清楚講明白林家豪宅爭議的始末」。

沈夙崢表示，林明溱面對自家豪宅爭議始終講不清楚、說詞反覆，過去曾表示購買豪宅所花費2300萬是單買房子的費用，不含土地，但在23日政見發表會卻又改口指2300萬有包含購地，前後連金額數字都兜不攏。

沈夙崢出具資料表示，根據106年9月南投縣政府發布的「變更南投（含南崗地區）都市計畫（合併通盤檢討）第二階段」的報告書中，明確畫出林家的豪宅所在地進行2項變更，分別有道路用地、工業用地、農業用地變更住宅區部分，及開闢五處住宅區街廓部分，該筆土地於107年2月7日正式生效變更為住宅用地。

沈夙崢指出，同年營造廠商捐政治獻金50萬給林明溱，按照該建商施工牌顯示，林明溱所購豪宅於108年9月12日開工，預計完工日期是109年8月11日，質疑這些過程中建屋土地如何變更？豪宅如何取得？她呼籲林明溱向縣民說清楚講明白。

蔡銘軒批評，林明溱口口聲聲照顧南投年輕人和縣民，但當林家父子每晚住在2300萬豪宅時，有沒有想過有多少年輕人還在盼望青年住宅的落成；他認為林明溱8年縣長任內只為自己林家著想，這次若當選不只是卡住立委席次8個月，也是卡住南投的發展、卡住年輕人的前途。