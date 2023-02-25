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百萬獎學金非萬能！學生直言：不會念快倒閉私校　興趣與就業優先考慮

▲▼大學博覽會今天登場，不少公私立大學祭出高額獎學金搶收頂尖學生。（圖／記者許敏溶攝）

▲大學博覽會今天登場，不少公私立大學祭出高額獎學金搶收頂尖學生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學博覽會今（25日）起一連兩天在北中高三地同步舉行，今年共有63個國內外學校及企業參加實體展出，為了搶收頂尖學生，公私立大學也紛紛祭出高額獎學金，包括亞洲大學360萬元獎學金，金門大學也祭出200萬獎學金，連香港多所大學也跨海來台招收頂尖學生，但不少到場學生都認為，不會為了獎學金而去念搖搖欲墜的私校，優先考量個人興趣，以及畢業後能找到好工作。

2023大學暨技職校院多元入學博覽會今起一連兩天在台北、台中、高雄三區同步舉行，隨著疫情趨緩，今年共有63家國內外的公私立大專校院與教育企業參與實體展出，包括香港城市大學、香港理工大學、香港科技大學等學校也跨海參展，親自到現場的家長與學生也明顯比去年多。

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▲▼大學博覽會今天登場，包括香港理工大學、香港科技大學都到場設立實體攤位搶招台灣頂尖學生。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼大學博覽會今天登場，包括香港城市大學、香港理工大學、香港科技大學都到場設立實體攤位搶台灣頂尖學生。（圖／記者許敏溶攝）

▲▼大學博覽會今天登場，不少公私立大學祭出高額獎學金搶收頂尖學生，香港城市大學也設攤位招生。（圖／記者許敏溶攝）

112學年學測已經在本周四（23日）公佈成績與五標，接下來就是準備繁星推薦與申請入學，也是學生最傷腦筋的選填志願，主辦單位也安排輔導名師親自說明選填志願要訣，而受到少子化影響，今年參與大博會的國內外大學，紛紛祭出高額獎學金吸引頂尖學生。

以亞洲大學來說，凡是成績可上台大等頂尖大學與各科成績達滿級分者，並以第一志願選讀亞大，最高可領取360萬元入學獎學金，要是繼續攻讀碩博士，最高可拿到480萬元獎學金；北醫醫學系則提出符合資格者學雜費全免，馬偕醫學院更祭出學雜費及住宿費全免。

除了私校，不少公立大學也祭出高額獎學金招攬頂尖學生，例如金門大學針對學測錄取學系採計科目3科成績皆滿級分者，給予200萬獎勵金，而錄取學系採計科目2科成績皆達頂標者，給予40萬；暨南大學為吸引優秀學生就讀，提供最高200萬元新生入學獎學金，但至少要符合學測二科成績頂標等條件。

中山大學也針對學測錄取學系，採計學科任3科達滿級分者，頒發40萬獎學金，以2年內分4次、每學期10萬元方式發放，學生若在獎助期間，上一學期學業成績未達全班前30％，或在學期中休學者，則會取消當學期得獎資格；陽明交大系統工程與科技學士學位學程則針對錄取學生，除學雜費全免，就學期間每月還可領1.6萬津貼。

▲▼大學博覽會今天登場，世新大學架設開放式錄音室，讓有興趣考生與家長都能感受Live Podcast的獨特魅力。（圖／記者許敏溶攝）

▲世新大學在現場架設開放式錄音室，讓考生與家長都能感受Live Podcast的獨特魅力。（圖／記者許敏溶攝）

除了獎學金，不少大學也以教學設備吸引考生眼球，例如世新大學除提出符合資格者可領5萬獎學金，還特別架設Open Studio開放式錄音室，讓有興趣考生與家長都能感受Live Podcast獨特魅力，藉此了解世新校方打造的優質化研究教學環境與創新頂尖教學設備；靜宜大學資傳系則提供VR裝置讓學生實際體驗。

▲▼大學博覽會今天登場，靜宜大學資傳系提供VR裝置讓學生體驗。（圖／記者許敏溶攝）

▲靜宜大學資傳系提供VR裝置讓學生體驗。（圖／記者許敏溶攝）

不過，由於少子化讓越來越多私校經營出現挑戰，甚至岌岌可危，不少學生也坦言，就算有高額獎學金，萬一念到一半學校倒了怎麼辦。

今早從桃園北上的南崁高中鄭姓男同學就說，雖然會考慮獎學金，但不是第一優先，因為近幾年許多私校倒閉，能念到畢業更重要，而且興趣才是優先考量；同樣來自桃園陽明高中的胡姓女學生也說，選填志願也是興趣優先，會「先公後私」，就算只能選擇私校，也會選擇比較穩定、傳統的私校，不想念到一半學校就倒了。

帶著學生到大博會現場的陳姓女老師也坦言，就算有高額獎學金，也不會建議自己的學生去選擇一些搖搖欲墜的私校，畢竟少子化問題未來會越來越嚴重，會建議學生優先考量興趣，還有將來就業問題，能上公立學校更好，畢竟可省下不少學費。

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