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非頂尖生也可以！華梵大學10萬獎學金「符合3條件就能拿」

▲▼華梵大學學生參與校園服務，符合資格就可獲得10萬獎學金，圖為學生擔任禮儀大使。（圖／華梵大學提供）

▲華梵大學大一新生參與校園服務，符合資格就可獲得10萬獎學金，圖為學生擔任禮儀大使。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

學測成績昨公布，不少大學為招攬頂尖學生選填，紛紛推出高額獎學金招生策略，而華梵大學今年推出新生十萬元獎學金措施，大一新生不必是頂尖學生，只要一年參與校園服務時數80小時，符合基本成績與到課率等門檻，即可獲得相當於時薪1250元的「覺之教育獎學金」十萬元，另提供每人個人工作空間、百工學堂產學基地與自主學習教育方案，培養學生的創新實作與就業力。

學測成績昨公布，緊接著就是考生與家長選填志願的燒腦時刻，但對於各大學來說，同樣也面臨招生壓力，國內不少大學透過高額獎學金吸引頂尖學生，而華梵大學則是推出「覺之教育獎學金」，大一新生不必是頂尖學生，只要符合學校規定，就可獲得10萬獎學金。

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華梵大學表示，從109學年度起推出全額獎學金政策，不僅解決經濟弱勢青年的就學困境，也成功吸引成績優異的學子就讀，截至目前為止，已發出近2200萬元的覺之教育獎學金，共有近五百人次獲得。

華梵進一步表示，過去規定一學期進行校園維運90小時，有同學擔心影響修課學分數而不願申請，校方檢討後決定從下學年起調降時數，只要一學期參與校園共同維運40小時，即算達成服務門檻，相當一周只需花2小時，且服務項目除了傳統的打掃整理，還提供文物館導覽員、螢火蟲季活動企劃行銷、禮儀大使、心輔小天使、祈福志工等專案項目供選擇，讓同學在維運過程中既獲取專業知識和技能，也能領取高報酬維持生計。

華梵大學表示，若單純以一學年服務80小時、獎學金十萬元換算，時薪高達1250元，比起坊間任何一項打工的CP值都高，更幾乎等同於大一學雜費全免，而大二至大四也另有最高等同學雜費額度的「創新共學獎學金」等其他類獎學金可供申請。

▲▼華梵大學學生參與校園服務，符合資格就可獲得10萬獎學金，圖為華梵大學美術與文創學系學生劉羽淇在個人工作空間進行創作。（圖／華梵大學提供）

▲華梵大學提供學生主題工坊學習，圖為美術與文創學系學生劉羽淇在個人工作空間進行創作。（圖／華梵大學提供）

華梵大學校長林從一則說，校內並設有百工學堂與藝術村等30餘個主題工坊，包括陶瓷3D列印、音響設計、汽車設計、AI應用、無人機、大數據智慧戰情室、斲琴等熱門工坊，提供學生從設計發想、生產製造到行銷管理的實務訓練，並與業界進行校外實習及產學合作鏈結，同學可依興趣自由選擇加入，透過老師手把手的師徒制教學，練就一身好技藝，提升就業競爭力。

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