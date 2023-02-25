北市數位實中招48名新生　走出校園「整座城市都是我的教室」

▲台北市數位實驗實中第二屆招生，將招收48名學生（圖／台北市數位實驗高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

台北市數位實驗高中公告112學年度招生入學簡章，將採獨招方式招收48名設籍台北市、新北市及基隆市國中畢業生，以「夢，想，就來」作為第2屆招生主軸，提供對志向探索懷抱憧憬，想自主規劃未來學習路徑的學生，不一樣的高中新選擇。

北市數位實驗高中去年首次招生，強調「整座城市都是我的校園」，打破學習的時空限制，上課採虛實整合的模式，學生可自行提出專業領域的個別需求課程申請，經學校審核後即可修習並取得學分，首屆學生已有逾5成申請並完成學分認證，真正實踐「一生一課表」，為每位學生量身打造不同的學習方向。

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台北市教育局表示，此次招生將分為「特殊選才」及「申請入學」兩種管道進行甄選，「特殊選才」報名期間自3月8日（三）至3月22日（三）止，招收具備自主學習能力及特殊領域專才的學生。預計透過第一階段書面資料審查、第二階段團體及個別面試進行篩選，4月底公告錄取名單。「申請入學」管道則於會考後6月9日（五）至6月13日（二）開放報名。第一階段以單科會考成績A為檢定門檻，第二階段採面試審查，預定6月底確定錄取名單。兩管道招生名額共計48名。

為方便學生及家長充分瞭解學校辦學理念與課程模式，校方分別於3月4日（六）及3月10日（五）辦理實體及線上招生入學說明會，簡章及報名資訊請詳見校網招生專區。