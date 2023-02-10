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素人蛻變建築繪圖師　這項夯技能職訓招生中

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署自辦職前「建築空間繪圖班」，老師透過上機實作，教導學員操作繪圖軟體系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署自辦職前「建築空間繪圖班」，老師透過上機實作，教導學員操作繪圖軟體系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

32歲的吳秉陞曾任職軍人，退役後因疫情辭去餐飲工作，他深感需有專業職能才不會被就業市場淘汰，他上網搜尋報名勞動部勞動力發展署雲嘉南分署開辦的「建築空間繪圖班」，在半年訓練後，透過分署推介順利錄取建築師事務所，目前已穩定就業近兩年，他鼓勵沒經驗民眾不要卻步，勇敢報名職訓翻轉人生。

吳秉陞高中畢業後即報考軍校，服役6年多後於2019年底退役，因初入職場選擇就業門檻較低的餐飲業，就業未滿半年就適逢COVID-19疫情影響，餐廳減少工時而調降薪資便辭去工作，有了前次經驗吳秉陞下定決心精進職能，從事技術門檻較高的產業，且有感營造業蓬勃發展，幾經思考後決定報名參訓「建築空間繪圖班」，雖然完全沒有底子，但憑著肯學、肯做的態度，歷經半年訓期後獲建築師事務所錄取僱用，擔任建築繪圖師一職。

「透過圖面解說及上機實務操作，即便是建築素人也能快速上手繪圖軟體！」吳秉陞表示現今工作上時常面對不同類型的建築委託案件，都須專案處理且客製化設計，但還好已在分署職訓打下扎實的軟體基礎，並透過事務所同事的引導及幫忙，已陸續完成申請逾50張的建築執照，現在也在工作之餘規劃參加在職進修訓練，以強化自己在建築專業領域能力及涵養。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署自辦職前「建築空間繪圖班」，老師透過上機實作，教導學員操作繪圖軟體系統。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，從完全都沒基礎的素人，接觸並學習新的職能與產業，雖然可能會感到生疏及茫然，但只要有心學習，獲得專業技術在手，就不用擔心被就業市場淘汰；此外，分署自辦職前訓練不僅免學費，符合15至29歲青年身分的參訓者還可申請學習獎勵金每月最高8000元、最多可領96000元，鼓勵尚未找到職涯目標的民眾可多加運用政府資源。

雲嘉南分署自辦職前課程包含產訓合作─特殊銲接、工業電子(智慧晶片與控制實務)、廣告設計、建築空間繪圖及電腦數值控制機械，將延長報名時間至2月18日，歡迎有興趣的待業民眾踴躍報名參訓，人生不設限，就有無限可能，詳細課程內容可上雲嘉南分署官網
(https://yct168.wda.gov.tw)了解，或撥06-6985945轉1121~1123洽詢。

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