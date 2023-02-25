統聯客運3／6起2階段調漲！29條路線貴5%　監理所：已協調縮小漲幅

▲統聯客運3月6日起分兩波調整票價。（圖／業者提供）

記者李姿慧／台北報導

扛不住成本飆漲，統聯客運今凌晨公告兩階段調整票價，3月6日起10條國道客運率先調漲，4月7日起第二波19條國道客運也跟進漲，將貴5元到20元不等，漲幅1%~8%，平均漲幅5%。公路總局台北區監理所也回應了，強調為降低對民眾影響，已協調統聯縮小漲幅並分階段在連假後實施。

統聯客運今(2月25日)凌晨公告採兩階段調整票價，3月6日起調整國道10條路線票價優惠，4月7日起調整國道19條路線票價優惠，幅度在5到20元內，漲幅1%~8%，調整後票價仍在主管機關107年核定票價範圍內。

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其中3月6日起，台北-台南優惠時段自430元調漲為450元，漲幅5%，原價時段將從480元漲為500元，漲幅4%；台中到台南優惠自250元漲到270元，漲幅8%，原價時段從270元漲到290元，漲幅7%。4月7日起，台北到西港優惠時段從460漲至465元，原價時段從460元漲至465元，漲幅皆是1%；南港到花蓮優惠時段將從290元漲到310元，漲幅7%，原價時段從320元漲到340元，漲幅6%。

▲統聯客運調漲票價資訊。（圖／業者提供）

公路總局台北區監理所表示，因統聯客運受疫情影響，面臨駕駛缺員、各類物價、油價及基本工資上漲等因素影響，申請在核定運價範圍內進行票價優惠幅度調整，經公路總局及台北區監理所多次協調，請該公司採分階段方式並將實施日期延後至連假結束再辦理；此次調整主要係為提升所屬駕駛員待遇，並改善員工工作環境，期提供更好運輸服務。

台北區監理所說明，統聯客運此次調整係屬市場正常波動機制，但為降低對民眾之影響，已協調統聯客運縮小調整金額與幅度，並採分階段實施，第一階段為行駛台北-高雄等10條路線，預計3月6日實施，第2階段為行駛台北-西港、台北-東勢等較偏遠縣市之19條路線，為顧及該等地區民眾權益，請該公司往後再延一個月於4月7日實施；以上調整金額在5至20元間、平均調整幅度約5%。

監理所指出，統聯客運也提供多張套票優惠方案(一組套票買6送2，相當75折優惠)，且於票價調整初期也增加購買套票加送折價券促銷方案，民眾購買一組套票即加贈100元折價券，讓民眾可享有較優惠票價。為因應疫情後民眾生活恢復正常，對客運班次需求日增，將持續督導統聯客運強化徵才及留才策略，招募更多駕駛員，提升運輸服務，滿足乘客需求。