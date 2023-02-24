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票選不想領車牌！26組英文代碼今起民調　「CCK」、 「LGY」上榜

▲車牌為知名歐系車。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲除熱門車牌搶手外，公路總局也調查不受歡迎車牌作為製牌參考，避免無人領。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者李姿慧／台北報導

考量民眾忌諱車牌英文代碼諧音或特殊含義不願領牌，公路總局今(2月24日)宣布，今起至4月底針對近2年將製作的26組有諧音或含義的車牌舉辦調查，包括CCC(台語諧音死死死)、CCK(台語諧音死死去)、PEE(尿尿)、LGY(GY髒話不雅諧音)、CAT(貓)，不受歡迎車牌將評估汰除不發放。

公路總局表示，現行核發汽機車車牌號碼採不分車種一車一號，由3英文代碼與4數字代號組成，另微型電動二輪車為2英文代碼與5數字代號組合，考量多元文化、個人觀點及時空環境等因素，英文代碼拼字是否不雅抑或因個人喜惡而異，公路總局為了解車牌英文代碼之合適性，112年2月24日至4月30日於監理服務網開放填寫網路意見調查。

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公路總局指出，為廣為蒐集各方意見，公路總局彙整近2年預計製作之車牌英文代碼，並列舉部分具有意義、諧音者，包含自用小客(貨)車、普通重型機車、電動租賃小客車、電動大客車(含營業及自用)、550C以上大型重型機車及微型電動二輪車等6種車種，共計26組英文代碼提供民眾票選，調查結果將納入車牌英文代碼製作之考量。

該26組票選車牌英文代表包括自用小客(貨)車票選諧音或特殊含義車牌包括BZD(鎮靜安眠藥物)、CAB(出租車)、CAN(罐頭；可以)、CAP(帽子)、CAR(汽車)、CAS(台灣優良農產品標章)、CAT(貓)、CCC(台語諧音死死死；或中文諧音嘻嘻嘻)、CCK(台語諧音死死去)、CCP(中國共產黨縮寫)、CCR(跨文化戀愛縮寫)。

普通重型機車票選車牌則有PDA(個人數位助理)、PDD(廣泛性發展障礙縮寫)、PDF(可攜式文件格式)、PEE(尿尿)、PEN(筆)、PET(寵物)、PGA(高爾夫球錦標賽)、PGG(GG不雅諧音)；電動大客車則有EAR(耳朵)、EAT(吃)英文編碼車牌票選。

550CC以上大型重型機車則民調LGY(GY不雅諧音)接受度；電動租賃小客車票選車牌則有REJ(拒絕縮寫)；微型電動二輪車民調AM(早上)、AR(虛擬實境)等英文編碼接受度。

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公路總局車牌票選CCKCCCPEELGY

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