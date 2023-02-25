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扛不住高成本！統聯客運3／6起兩波調漲　「29條路線貴5到20元」

▲▼統聯客運。（圖／業者提供）

▲扛不住飆漲成本，統聯客運3/6起分兩波調整票價。（資料圖／統聯）

記者李姿慧／台北報導

扛不住成本飆漲，統聯客運公告兩階段調整票價，3月6日起10條國道客運率先調漲，4月7日起第二波19條國道客運也跟進漲，將貴5元到20元不等，漲幅1%~8%。

人事和物價成本高漲，繼2月13日台北客運、桃園客運、三重客運分別營運的4條國道客運路線調漲約3%到9.2%後，統聯客運也擋不住高成本，跟進調整，今正式公告調漲票價。

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統聯客運表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，在票價上一直實施不同優惠，並未收到票價核定上限。但近年各類物價、油價及基本工資等持續上漲，加上疫情對客運業嚴重衝擊，無法比照過往自行吸收增加成本，迫不得已只能調整票價優惠幅度，以求公司永續經營、照顧所屬員工及持續提供優質安全客運服務。

▲▼統聯客運。（圖／業者提供）

▲統聯客運票價漲幅約1%到8%。（圖／業者提供）

根據規劃，統聯客運將採兩階段調整票價，3月6日起調整國道10條路線票價優惠，4月7日起調整國道19條路線票價優惠，幅度在5到20元內，漲幅1%~8%，調整後票價仍在主管機關107年核定票價範圍內。

以台北-台南為例，3月6日起，優惠價430元調漲為450元，漲幅5%，原價時段將從480元漲為500元，漲幅4%；台北-中港路-台中路線，3月6日起，優惠時段將從270元漲至290元，原價時段從300元漲至320元，漲幅皆是7%；台中到台南優惠自250元漲到270元，漲幅8%，原價時段曾270元漲到290元，漲幅7%。

另4月7日起將有第二波調整，以台北到西港為例，優惠時段從460漲至465元，原價時段從460元漲至465元，漲幅皆是1%；南港到花蓮優惠時段將從290元漲到310元，漲幅7%，原價時段從320元漲到340元，漲幅6%。

▲▼統聯客運2波調整票價。（圖／翻攝網頁）

▲統聯客運3/6起10條路線首波調整票價。（圖／翻攝網頁）

統聯客運強調，近幾年受疫情影響，不少駕駛員流失，現民眾生活逐漸恢復正常，對客運班次需求日增，各客運公司普遍存在駕駛缺員狀況。此次調整主要也是為提高現有駕駛員薪資待遇，另外也推出駕駛員介紹獎金、久任獎金等，積極招募駕駛員以增加班次，滿足旅客需求。

即便票價調漲，統聯也對常客推出優惠，統聯表示，為鼓勵民眾搭乘，降低經常乘車旅客負擔，仍持續推出多張套票優惠方案，且於票價調整初期也增加購買套票加送折價券促銷方案，讓民眾仍可享有較優惠票價，未來亦將針對長期會員規劃提供優惠回饋方案。

▼統聯客運4/7起第2波19條路線調整票價。（圖／翻攝網頁）

▲▼統聯客運2波調整票價。（圖／翻攝網頁）

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