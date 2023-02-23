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車子不是你開的！交通違規「歸責實際駕駛人」　即起開放線上登記

▲▼恆警利用機動式測速照相取締交通規違 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲車輛違規若非車主駕駛，將可線上申辦歸責實際駕駛人。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李姿慧／台北報導

不少車主將車輛借給親友開，親友違規無辜收罰單，交通部過往推出「違規歸責駕駛人」登記服務，車主可登記實際駕駛人，每年約有20萬件申請，為方便民眾申辦更便利，公路總局今(2/23)宣布推出線上申辦功能，民眾可免跑監理站臨櫃申請。

公路總局表示，目前交通違規案件類型主要分兩種，一種是經警察攔查舉發，另一種是逕行舉發。因逕行舉發警察機關無法得知實際駕駛人是誰，所以舉發通知單會寄給車主。現行車主申辦歸責駕駛人須提供駕駛人及歸責駕駛人身分證明文件、舉發通知單，填妥申請書後至管轄監理(裁罰)機關辦理。

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根據統計，每年申請「違規歸責駕駛人」成功件數約20多萬件，案件逐年增長，為便利民眾申請交通違規歸責實際駕駛人，公路總局宣布，為讓民眾申辦歸責更便利，即日起推出線上申辦功能。

公路總局說明，民眾申辦交通違規歸責至「監理服務網」，登入會員後，點選「交通違規」項目下「申辦歸責案件進度查詢」，填妥相關欄位，上傳所需證件、舉發通知單及相關佐證後，即完成申請程序，後續會有專人處理，簡便快速，不用出門就能輕鬆搞定。

另現行向管轄監理(裁罰)機關申辦後無法及時掌握辦理情形，未來透過「申辦歸責案件進度查詢」功能，即可掌握案件辦理進度，且案件申辦完成後也會主動以電子郵件通知。

公路總局提醒，車主收到逕行舉發通知單時，若自己不是該違規駕駛人，可於舉發通知單上應到案日前提出申請，檢附相關證據包括車主身份證件、實際駕駛人駕照、違規通知單、採證照片及其他佐證等，歸責違規駕駛人，逾期將不予受理。

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公路總局交通違規歸責實際駕駛人線上申辦

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