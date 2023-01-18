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社會 社會焦點 保障人權

離婚3個月再遇第二春　新老婆住2周跑了！他苦等18年心寒

記者黃翊婷／綜合報導

桃園男子阿智（化名）離婚3個月後，想要再找人共組家庭，於是透過仲介前往印尼相親，沒想到第二任妻子美美（化名）來台住不到2周就跑了，報警也找不到，雙方至今已經分居超過18年，他不願意繼續等下去，因此決定向桃園地院訴請離婚。

▲▼結婚。（圖／CFP）

▲阿智與第二任妻子僅同居2周。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿智在判決書中主張，剛離婚3個月的時候，他想找人共組家庭，日後也好互相扶持，剛好看到報紙介紹，就透過仲介前往印尼相親，半個月內接觸過好幾名女性，最終決定和美美結婚，「我沒去過她在印尼的家，我看她老實，年紀大約30、40歲，就跟她在印尼法院公證結婚。」

但阿智沒有想到，美美跟著她回到台灣，僅僅住了2周，就藉口與同鄉友人有約，一出門就再也沒有回來過，他向警方報案，但因為不知道護照號碼，遲遲沒有收到相關消息，後來幾經尋找，聽聞對方在外面已有工作，不想和他繼續生活，這才決定放棄，訴請離婚。

美美經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。桃園地院法官依職權向移民署調閱美美的出入境資料，發現她是在2003年10月持停留簽證入境台灣，並於2004年10月離境，而且她還曾經因為在台灣非法工作，被台北市警察局查獲，一度被移民署列入禁止入出國的管制對象。

法官認為，阿智和美美認識不到2周便登記結婚，雙方婚前互不熟識，女方來台短暫同居2周就離家未歸，2004年10月離境後未再入境，考量到夫妻倆實質上已經分居超過18年，婚姻關係破綻原因可歸責於女方，最終裁定准許男方的請求，判准離婚，全案仍可上訴。

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