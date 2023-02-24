獨／長髮女站橋邊！警苦勸被當空氣　她突暴怒…下秒慘被勒頸上銬

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

一名長髮妙齡女獨自站在愛河七賢橋邊，有民眾深怕她要輕生，緊急通報警消，警消到場後對女子百般相勸，女子就是不說話，雙方僵持許久，最後警方要將女子帶回派出所，沒想到女子突然奮力抵抗，員警將女子強押在地，還用一條黑色繩子勒住女子的脖子，整個過被《ETtoday新聞雲》記者全程目擊。

▲女子拒絕回派出所，竟被警方壓制在地，還用黑繩勒頸。（圖／記者吳世龍攝）

這起案件發生在24日下午3點多，警消獲報，七賢路橋上有一名女子獨自站在橋邊，路過民眾發現女子站在橋邊許久，深怕發生意外，於是聯絡警消到場。

▲長髮女子站在橋邊，有民眾怕她要輕生，通報員警到場，但警消和女子溝通，但都被當空氣。（圖／記者吳世龍攝）



警方到場後找到長髮妙齡女，詢問她站在橋邊要做什麼？不過女子都不應答，雙方僵持許久，為以防萬一，警方通知119到場，經過溝通後，女子仍不說話。

最後員警告訴女子，那就抄個資料，並帶回派出所管束，但女子突然暴怒，大喊「憑什麼？是哪一條法律要抓我上車」。員警也解釋，是依照警察職權行使法，女子的行徑瘋狂，必須帶回派出所管束，一旁的員警則伺機拉起女子的手，要將女子帶上車。

▲▼員警從女子身上取出的黑色繩子，與女子的包包背帶似乎不太一樣。（圖／記者吳世龍攝）

女子奮力抵抗，崩潰哭吼：「做什麼啦！」並逃下車，沒想到下秒被員警壓制在地時，女子還被警方以黑色繩子勒住脖子，女子大吼：「我痛…我的包包被拿走了」接著雙手就被上銬帶回派出所。

《ETtoday新聞雲》記者直擊整起過程，同時確認女子手上、身上並無武器，整個過程恐有執法過當之虞。記者事後向警方查證，警方只表示「黑繩是女子皮包背帶」。

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