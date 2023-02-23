學測90級分　明道中學「超級學霸」黃承傑6科大滿貫

▲學測90級分！台中明道中學超級學霸黃承傑(右二)6科大滿貫。（圖／明道中學提供）



記者游瓊華／台中報導

今天是新課綱第二屆大學學測放榜，台中明道中學黃承傑拿下六科90滿級分，堪稱超級學霸。校方表示，黃承傑從明道國中部總榜第一名直升高中部數理實驗班，六年一貫，不負所託，從學校第一，成功挑戰全國第一。此外，明道今年還有五科75滿級分2人、四科組合60滿級分7人/14人次。

考出90滿級分的黃承傑表示，自己在國中階段有善用學校多元資源探索自我，曾積極參加世界童軍大露營、蘭嶼海蛇保育等學校教育旅行壯遊活動，這些活動有助開拓眼界，了解自己的優勢，找到自己的生活步調，持續往目標邁進。



另一位考取五科75級分的古鑠汶則透露，自己生活超級規律，每天5點半起床自己做早餐、放學先運動再讀書，晚上9點20分準時洗漱睡覺，每天維持運動、並參與國樂社等休閒社團，也是很好的紓壓，生活完全沒有被學測影響。

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同樣75級分的黃筱芸從國三就決定讀化學系，調整學習態度及方法，也知道自己好勝心強，所以每天都會給自己階段性的目標，同樣在學測前也維持規律的運動來調整身心。她表示，其實自己學測前的心情是很平靜的，才能發揮實力。