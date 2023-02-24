陸官員變裝當網紅　「白鹿仙子」零下20度穿窄裙拚觀光

記者魏有德／綜合報導

大陸各地「文旅局長」紛紛投入「短影音」的世界，搖身一變成為網紅代言旅遊觀光，雖出現正反兩極的評價，但也成功博取外界目光，成功行銷地方。45歲的黑龍江塔河縣文旅局局長都波近日打扮成鄂倫春人傳說中的「白鹿仙子」，在攝氏零下20度的低溫中，穿著華麗的窄長裙洋裝，在抖音上獲得4萬多的點讚，不過，也讓不少人提出用公費拍個人寫真的質疑。

▲黑龍江塔河縣文旅局局長都波扮成「白鹿仙子」。（圖／翻攝紅星新聞）

《北青報》報導，2020年初，都波創建了視頻號（影音號），和單位的同事利用晚上、節假日等業餘時間拍攝塔河的優美風光、人文特色等，展示推廣塔河乃至大興安嶺旅遊風光和攻略。目前，他們的播放量已經達到了9億。

▲都波在零下20度的氣溫下拍攝宣傳影片。（圖／翻攝紅星新聞）

對於外界質疑是在用公務裝自己，都波坦然回應，新媒體平台有其規則，只拍美景吸引不了粉絲，「一開始的時候確實壓力很大，有些人不理解，說我不務正業，後來大家對我們的認可度慢慢就高了，也支持我們做這些工作。」

▲四川甘孜州文旅局長劉洪。（圖／翻攝北青報）

除了都波，大陸各地不斷湧現「網紅」局長。包括伊犁州的賀嬌龍、四川甘孜州的劉洪、貴州大方縣的吳姣姣等，都是藉由個人特色加上卸下公職人員包袱的精心設計內容，引起外界關注。

▲貴州大方縣文廣局副局長吳姣姣。（圖／翻攝微博）

外界分析，從「網紅」局長頻頻崛起的熱潮中，可以看出大陸文旅相關的公職人員對本地旅遊行銷觀念的轉變，特別是在過去疫情影響的三年間，景區紛紛轉入線上行銷，成為加速民眾及遊客透過新媒體了解各地特色的新業態。