吸國際客「3年砸53億」　自由行送5千、團客補2萬！再給僱用獎助金

▲饒河夜市觀光客回流，增加不少國際旅客。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李宜秦／台北報導

立法院會三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，交通部為吸引國際旅客擬定多項方案，包括來台自由行送5000元消費金、旅行團每團獎助1到2萬元。另補助旅宿業者僱用獎助金，每位每月5000元，最長一年。

交通部表示，為促進自由行旅客來台，國際自由行旅客來台有機會獲得5000元消費金（電子票證或住宿折抵優惠），將搭配行銷活動發放，共50萬份。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲交通部長王國材說明加速國際觀光客來台政策。（圖／記者李姿慧攝）

另為加速團客來台部分，則依每團組團人數獎助國內接待旅行社、國外組團旅行社送客來台，組團人數達8人（含）以上，每團獎助1萬元；組團人數達15人（含）以上，每團獎助2萬元，獎助約9萬團。

此外，因旅宿業長期缺工，因應國際旅客來台，為穩定接待國際旅客服務量能，交通部將發給旅宿業者增僱房務及清潔人員約1.6萬人之獎助金，鼓勵業者提高薪資，每位每月5000元、最長一年。

交通部規劃，「加速吸引國際觀光客方案」政策112到114年預估經費分別為27.5億、16.9億、8.6億，共53億元，預期效益為112年國際旅客達600萬人次、113年恢復疫情前水準，達1186萬人次、114年超越疫情前水準。