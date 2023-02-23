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來台「自由行送5千」不會一次發完！旅宿業領僱用獎助金禁降薪

▲▼忠烈祠,儀隊,交接,寒流,遊客,觀光,觀光客。（圖／記者謝盛帆攝）

▲觀光局推出多項方案吸引國際旅客。（圖／記者謝盛帆攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部為吸引國際旅客擬定多項方案，包括來台自由行送5000元消費金、旅行團每團獎助1到2萬元。另補助旅宿業者僱用房務及清潔員獎助金，每位每月5000元，最長一年。觀光局說明，自由行消費金不會一次發放，可能會搭配兩人同行、抽獎等活動來發放，至於旅宿業獎助金，也會要求業者補助結束後不得降薪。

觀光局長張錫聰表示，自由行消費金不會一次全發，而是會搭配不同行銷活動，例如兩人同行送一份、抽獎等，來吸引更多旅客爭取，這5000元也會有使用期限，限用於住宿折抵或電子票證如悠遊卡、一卡通等的消費，確保旅客會在台灣使用消費金。

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而旅行團補助方面，則還要看海外組團社、台灣接待社的功能性及業者接受度，來決定補助金的比例分配。

▲▼饒河街夜市人潮，不少觀光客及民眾來逛街順便大啖美食。（圖／記者謝盛帆攝）

▲來台自由行、跟團旅遊都有機會領取補助。（圖／記者謝盛帆攝）

至於旅宿業僱用房務及清潔員獎助金，會半年發放一次獎助金，補助一年，要點會明定時間到了以後禁止裁員減薪，以穩定旅宿業住宿量能。

為促進自由行旅客來台，國際自由行旅客來台有機會獲得5000元消費金（電子票證或住宿折抵優惠），將搭配行銷活動發放，共50萬份。

另為加速團客來台部分，則依每團組團人數獎助國內接待旅行社、國外組團旅行社送客來台，組團人數達8人（含）以上，每團獎助1萬元；組團人數達15人（含）以上，每團獎助2萬元，獎助約9萬團。

此外，因旅宿業長期缺工，因應國際旅客來台，為穩定接待國際旅客服務量能，交通部將發給旅宿業者增僱房務及清潔人員約1.6萬人之獎助金，鼓勵業者提高薪資，每位每月5000元、最長一年。

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