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228連假明開跑！今下午4時後擠首波車潮　「國5恐塞到半夜」

▲▼228連假將管制國5入口，北宜公路當天舉辦活動，警呼籲避開管制時間及活動路段 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲228連假預料將有大量車潮上國5。（資料圖／記者陳以昇翻攝）

記者李姿慧／台北報導

228連假明天(2/25)開跑，今下午4時後將湧現首波返鄉和出遊車潮，國道有3大地雷路段，國5南下預料要塞到半夜才紓解；明天連假首日則是南下交通量最大的一天，車流上看1.3倍，明上午6時到12時將祭出國1內湖到頭份、國3木柵到香山高乘載管制。

228連假明登場，今(2/24)國道出現首波車潮，高公局交管組科長蔡明哲表示，今上午國道車流正常，雖國5已有南下車流，但都還在可控範圍內，目前國道交通量跟去年228連假連一天相比，交通量幾乎快一樣，今天預估車流有110百萬車公里，為平常1.2倍。

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蔡明哲指出，今天下午4點過後西部國道會有南下車流湧現，都會區較壅塞，但因228連假有4天長假，車流不會過度集中，西部國道預估晚上8點後就可紓解；不過國5在晚間8點後將有一波量更大的車潮往花東，國5時速可能會低於40公里出現壅塞，預估要到明天凌晨才紓解。

明天(2/25)連假首日將是交通量最大的一天，為平常1.33倍，國道將有7大易塞路段，包括國1南下楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，國3南下土城-關西、快官-霧峰，國5南下南港系統-頭城，以及國1北上圓山-大華系統、國10鼎金系統-燕巢系統。

蔡明哲提醒，因應明天南下車潮最大量，明天西部國道將實施高乘載，自上午上午6時到12時，國1內湖到頭份、國3木柵到香山將有高乘載管制，提醒用路人留意，建議非高乘載車輛南下可趁清晨6點前或中午後。

蔡明哲指出，北上車潮預計連假第3天(2/27)最塞，其中國5將從上午10時就有北上車潮，要塞到午夜才紓解，建議北上可趁上午出發，或多利用替代道路，改搭公共運輸也可比自行開車快30分鐘。

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