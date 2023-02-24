加熱菸「健康風險評估辦法」預告期僅7天挨批閃監督　國健署長5字回應

▲國健署長吳昭軍。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

總統府2月15日正式公告《菸害防制法》修正案，其中攸關加熱菸的子法「指定菸品健康風險評估審查辦法」草案預告期僅有7天，國民黨立委林為洲與民團今（24）日召開記者會批評此舉是逃避國會監督。國民健康署署長吳昭軍今日受訪回應，主要是考量新興菸品危害亂象已久，為了讓新法及早上路，預告時程才會縮短，說逃避監督那些是「大家想太多」。

新版《菸害防制法》全面禁止包含「電子煙」在內之各式「類菸品」，至於「加熱菸」則是屬於可能以「指定菸品」方式開放，但是必須依據「指定菸品健康風險評估審查辦法」，先申請健康風險審查評估，通過後才可以輸入販售。

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國健署預告訂定「指定菸品健康風險評估審查辦法」草案，並表示因要配合菸害防制法施行，特別縮短預告期，各界若有意見或修正建議，需要7日內陳述意見。立委林為洲、全國家長會長聯盟、董氏基金會、戒菸衛教學會，今(24)日共同舉行記者會，痛批國健署違反法規命令，縮短預告天數未載明理由，時間點更選在衛環委員會正式開始之前，意圖閃避國會監督，要求至少滿足60天預告期。

▲國民健康署舉辦青春學子共同倡議別碰電子煙活動。（圖／記者洪巧藍攝）

吳昭軍今日受訪表示，新版《菸防法》是為了解決國內目前電子煙、加熱式菸品在市面大量充斥亂象，危害國人健康，特別是青少年，調查相關使用情形發現國高中以下的使用率上升，法令越早實施越好，相關子法是為了配合法令上路時程，才會將預告期縮短為7天。

被指逃避國會監督，吳昭軍先是感謝召委（林為洲）的協助，透過立委、民間團體的努力讓《菸防法》如期通過，重申是因為社會亂象已久，新類型菸品危害日益嚴峻，必須讓法令盡早實施，預告時程才會縮短，這個要說是逃避監督「大家想太多」。

「指定菸品健康風險評估審查辦法」草案已經於22日預告期滿，吳昭軍表示，已收到民團、戒菸團體、律師團體等各界意見，今天就會召開專家會議審查相關意見，但後續還要等彙整相關意見，估計3月初內部討論後相關結論送衛福部長核定。

至於上路期程，吳昭軍說，配合行政院決定母法實施日期，同步公告審查辦法，讓指定菸品業者有所依據提出申請，國家有所法令依據可以籌組審查委員審查，通過與否都會尊重委員。

吳昭軍也強調，即使通過審查，加熱菸及載具也不可以廣告、販售給20歲以下民眾，不能以「通過健康風險評估」等字眼來做廣告詞語，新法上路後國健署將有法源依據來進行取締。