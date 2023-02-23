228連假防塞車　台1線楓港至枋山路段調撥車道首次啟用

▲縣警察局交通隊進行調撥車道演練 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

和平紀念日4天連假即將到來，屏東縣警方預估前來縣內旅遊車潮將大幅增加，為疏解大量車潮造，除於轄區易壅塞路段及旅遊熱點完善規劃各種交通疏導管制措施外，將首次啟用台1線楓港至枋山調撥車道，全力疏解車流，維持交通順暢。

屏鵝公路是前往台東及墾丁旅遊要道，每逢連假都有龐大車流往來，導致道路容量不足、產生壅塞情形，為有效疏解車流，警局除啟動智慧交控系統監控車流、智慧調整號誌，編排各重要路口交通疏導崗實施號誌長綠措施。

另調閱台1線南北向車流量評估後，啟用調撥車道，其中南下車流湧現時，將機動實施台1線水底寮至枋山路段(台1線436.5至445.5公里)調撥車道，北上車流增加時，將機動啟用台1線枋山至楓港路段(台1線453至460公里)調撥車道及台1線永翔路口分流交通疏導措施，籲請用路人注意道路引導牌面及員警指揮行駛。

為讓台9線與台26線匯流車輛能快速通過茉莉灣瓶頸路段（台1線453至460公里)，屏東將啟動該路段調撥車道為確保調撥能順利進行，並發揮疏解效能，縣警察局交通隊於今(23)日邀集學者、專家及公路總局第三區養護工程處、楓港工務段、枋寮分局、公總草埔安朔交控中心及台灣世曦公司相關技術人員進行調撥車道演練，考量車輛行駛調撥車道安全性及穩定度，大型車輛禁止行駛調撥車道，以維行車安全及疏導效能。

為維持屏東轄內易壅塞路段及觀光景點周邊交通順暢，警方規劃「交通快速疏導部隊」迅速排除事故、指揮疏導車流及加強取締汽車違規行駛機慢車道、違規停車等行為，以降低交通事故及壅塞情形發生；並呼籲駕駛朋友遵守交通規則，行車前應注意車輛檢查且勿疲勞駕駛，並隨時監看沿路CMS電子看板、收聽警廣，以掌握最新路況和替代道路疏導等資訊，更歡迎民眾下載「屏東GO好玩」APP，提前觀察屏東道路即時影像，掌握路況、開心出遊。