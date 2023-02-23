迎接228連假人車潮　花蓮警「蘇花路廊交通管制措施」一次看

▲▼花蓮新城分局規劃交通疏導專案，提供鄉親、遊客平安順暢交通動線。（圖／新城警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

4天的228連續假期即將到來，花蓮縣警察局新城分局針對這次的假期特別規劃交通疏導專案工作，希望提供民眾平安順暢的交通動線。

在228連假期間，公路總局第四區養護工程處考量大量車流同時湧入台9線、台9丁線蘇花路廊，為減緩車流壅塞情形，針對以下時段禁止21公噸以上大貨車通行蘇花路廊之蘇澳-崇德段：

一、2月25日（星期六）：5時至17時（雙向）。

二、2月26日（星期日）：7時至11時（雙向）。

三、2月27日（星期一）：14時至18時（雙向）。

四、2月28日（星期二）：12時至20時（雙向）。

交通部公路總局也規劃於蘇澳地區及崇德地區尖峰時段設置大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平、和中~和仁路段實施時段性開放一般遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間），減少停等時間及避免塞車。

▲新城警分局呼籲用路人遵守交通規則，配合員警指揮及管制。

蘇花改大客車行駛路肩開放時段如下：

一、2月25日（星期六）：5時至17時（雙向）

二、2月26日（星期日）：7時至11時（雙向）

三、2月27日（星期一）：14時至18時（雙向）

四、2月28日（星期二）：12時至20時（雙向）。

蘇澳、崇德地區大客車優先道執行時段：

一、2月25日（星期六）：蘇澳南向（視車流調整）。

二、2月27日（星期一）至28日（星期二）：崇德北向（視車流調整）。

新城警分局長吳思翰呼籲，民眾若欲利用228連續假期規劃旅遊行程，請避開尖峰時段，並掌握交通動態及各項管制措施，也請用路人遵守交通規則，配合員警指揮及管制，切勿有雙黃線超車、超速、酒後駕車、行駛路肩等違規行為，以保障自身及他人的行車安全。