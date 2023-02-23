228連假關山警加強交通疏導與執法　落實酒駕零容忍

▲「和平紀念日連假」關警加強交通疏導與路口執法。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

112年「和平紀念日」4天連假，台東縣關山警察分局，將加強超速、雙黃線超車、酒駕、未繫安全帶、無照駕駛及微型電動二輪車未戴安全帽等交通違規取締；其中針對酒駕，將不分晝夜實施路檢勤務，落實「酒駕零容忍」。

關山警察分局在連續假期前，就已制訂「112年和平紀念日連續假期加強交通秩序維護疏導管制細部執行計畫」，針對「關山親水公園、關山農會米國學校、池上客家園區、池上牧野度假村、池上伯朗大道、鹿野高台觀光茶園、鹿野四維路脫線牧場」等易壅塞路段，加強交通指揮疏導，；亦針對省道、地方聯絡道及觀光地區疏運瓶頸路段，除加強停車管制、交通疏導外，其主要聯絡道路，機動調整號誌，採用長週期運轉，並延長幹道綠燈時間配合勤務部署，以有效紓解驟增車流，就是要讓「行車順暢又平安」！

關山警察分局表示，在此嚴正重申，民眾連假駕車返鄉與親友團聚餐敘，切勿飲酒駕車，以免樂極生悲，造成不可逆憾事發生！酒後請親友或找專職代駕，亦可搭乘計程車，以確保自身和他人的生命財產安全！另台20線南橫山區無加油站，請民眾於上山前檢視車輛「油電水」，以免發生「顧路」的窘況，請民眾務必注意。