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220億元補助就學貸款人　教部：54.6萬人受益「最快7月前實施」

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲教育部指出，將編列220億元補助就學貸款，預估54.6萬人受益。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

行政院今天通過3800億特別預算，其中教育部從中編列220億元特別預算，用在推動「疫後就學貸款補助方案」，教育部指出，將協助貸款人償還一年本息，實際依據每一位貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔，預計受益人數為54.6萬人，預計最快本學期、也就是7月以前實施。

配合前（21日）立法院三讀通過且經總統公布施行《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，加上行政院今天通過3800億特別預算，教育部今天表示，將從中編列220億元特別預算經費，用在推動「疫後就學貸款補助方案」，協助經濟負擔重的「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還一年本息，預計54.6萬人受益。

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教育部指出，此次補助金額，將由承貸銀行分別設算，依據每一位貸款人貸款本金、經濟收入條件等不同，實際補助額度（協助還一年本息）也有所不同；且直接扣抵貸款人一學期的貸款本金（在學中）或一年的還款本息（畢業後），避免直接發送現金給貸款人而用於其他支出，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔。

教育部日前曾表示，快在本學期、也就是今年7月以前實施，而根據過去教育部資料，申請就學貸款學生約43萬人，每位學生平均貸款約30萬，若以申貸30萬為例，每個月還款「本金（2950）＋利息（350）」約3300元，若符合資格者，若去年收入資格平均月薪在3萬以下，政府每個月就會幫申貸者還3300元，持續一年，一年金額將近4萬元，但錢不會進到申貸者口袋，而是直接進入銀行，而實際補助金額，會其每一位學生申貸金額不同而有差異。

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