江西41歲縣長性侵女官員！履歷曝「一路狂升職」　19年換14個職位

▲江西安遠縣縣長李秋平性侵女官員。（圖／翻攝自經濟觀察報）

記者鄭思楠／綜合報導

江西省贛州市安遠縣縣長李秋平，日前因涉嫌性侵一名大陸中央機關在安遠縣掛職鍛煉的女幹部，已被停職。受害女幹部表示，自己已經離開了安遠縣，此事現交由組織處理，相信組織會給一個公正的答覆。據公開資料顯示，現年41歲的李秋平，此前升遷神速，從2004年開始工作一直到停職前，在多項重要的崗位上當官，19年換了14個職位。

據《經濟觀察網》報導，安遠縣人大常委會一位負責人回應，李秋平現在還是安遠縣的縣長，在安遠縣人大常委會這個層面，尚未接到通知要對李秋平的事項啟動人大的程序。

1982年7月出生的李秋平，為江西吉安新干人，2000年至2004年就讀於江西科技師範學校（現江西科技師範學院）中文系漢語言文學專業。畢業後在江西省水利廳所屬的江西省水利水電學校（現江西水利職業學院）工作，後任該校行政辦公室副主任。

2011年，李秋平調至江西省屬國企江西省水利投資集團有限公司，任辦公室主任，後又在該集團的多個子公司任主要領導職務。

2020年6月，李秋平離開江西省水利投資集團有限公司，在贛州市大餘縣任正處級的縣委副書記。

次年8月，李秋平調至贛州市安遠縣，任副書記、副縣長、代縣長；同年9月，任縣長。

▲現年41歲的李秋平生前神速，19年換了14個職位。（圖／翻攝自百度百科）

2023年2月8日上午，政協安遠縣第十六屆委員會第三次會議舉行，李秋平出席了會議並在主席台前排就座。

但是2月9日上午，安遠縣第十八屆人民代表大會第三次會議舉行時，李秋平則沒有與會。本應由縣長來做的政府工作報告，變成了「受縣委副書記、縣長李秋平的委託，縣委常委、副縣長楊北林代表安遠縣人民政府，向大會報告工作」。

在此之後至2月23日，李秋平一直未在公開場合露面。截至2023年2月23日晚10時，安遠縣政府網站的「領導之窗」一欄，縣長仍然為李秋平，其分工是「負責縣政府全面工作。 分管縣財政局、審計局。 負責縣政府黨組的黨建、黨風廉政建設和意識形態工作」。