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社會 社會焦點 保障人權

硬上姪女害墮胎竟掰她撒嬌　淫叔厚臉皮求輕判...法官重判12年

▲桃園市張姓男子去年起透過交軟體陸續認識3名未成年少女，私下假藉「按摩治病」，卻趁機摸胸猥褻或性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲11歲女童遭親叔亂倫性侵還懷孕，竟被說成用身體交換高價手機。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃哲民／台北報導

台南1名淫叔2020年受託接送讀國小的11歲姪女放學回家，竟在1年內5度性侵得逞還搞大姪女肚子，女童瞞不住懷孕一事，向父母吐實趕緊墮胎，驗DNA確認是淫叔的種，淫叔竟推稱姪女貪圖物慾，用身體交換高價手機與儲值遊戲點數，還說姪女的拒絕聽起來像「撒嬌」，所以他自認情堪憫恕求輕判，最高法院認定淫叔罔顧人倫、毫無悔意，依加重強制性交等罪合併判刑12年定讞。

判決指出，2020年間，本案淫叔經營娃娃機店，因自己2個兒子讀國小，於是受託一併接送讀小五的姪女回家，他明知姪女當時年僅11歲、對男女之事仍然懵懂，竟在同年7月間載姪女回自己透天厝後，趁其他家人都不在的空檔，一進門強脱姪女衣褲，直接在客廳沙發上性侵得逞。

姪女嚇壞了不敢反抗，淫叔怕醜事被張揚，拍胸脯要姪女只要別講出去，「想要什麼東西，叔叔買給妳」，姪女說想要1支當時最新的iPhone11手機，淫叔約1個月後果然買來送給姪女，此事遂成叔姪之間的極機密。

同年9月間，姪女開口請淫叔幫忙儲值遊戲點數，淫叔厚著臉皮要求用身體交換，姪女貪玩答應，淫叔當場先為姪女儲值1000元點數，接著在老地方又亂倫1次，之後淫叔食髓知味，乾脆不管姪女要還是不要，利用接送之便再性侵姪女3次。

▲桃園市林姓男子2018年中秋節連假到女友住家拜訪，見女友13歲女兒獨自看電視時起淫念，對少女性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲11歲少女遭親叔亂倫性侵懷孕，趕緊向父母吐實求助墮胎。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

結果隔年(2021年)6月，姪女竟然懷孕了，眼見無法隱瞞，姪女向父母吐實求助，家長趕緊帶她去醫院墮胎，醫院依法通報，從引產死嬰採樣比對DNA，確認淫叔是死嬰生父的機率為99%。

淫叔到案坦承亂倫，但否認霸王硬上弓，辯稱姪女貪圖物慾、同意跟他嘿咻交換高價手機、遊戲點數，姪女僅輕輕用手作勢撥開他，「給我的感覺就是她願意」，且姪女「沒有不要，也沒有要」，他聽起來就像是「一種撒嬌的感覺」。

姪女堅稱每次都有閃躲淫叔，但淫叔大力抓住她的手掙不開，她也有說不要，可是淫叔「不理我，繼續做他的事」，她怕挨打所以不敢激烈反抗，又怕挨罵因此沒告訴父母，且擔心拒絕淫叔接送會引起大人懷疑追問，只好維持現狀。

法官審理認為，受害姪女經鑑定雖無創傷後壓力症候群，仍不代表她同意跟叔叔性交，且姪女孤身面對比他年長近30歲的親叔要求做愛，「心中恐懼可想而知，遑論有何撒嬌舉動」，能夠以些許言詞、舉動表達拒絕，「已屬最大勇氣之體現」，淫叔曲解狡辯的舉動，「與人倫及經驗法則相悖」。

法官批淫叔罔顧人倫，犯行危害姪女身心健康至鉅，嚴重敗壞社會善良風俗、惡性重大，卻沒認錯也沒和解，竟還自認情堪憫恕求輕判，未見悔意，一、二審均認定他觸犯4個加重強制性交罪、各判刑8年，至於以儲值遊戲點數交換的性交犯行，判刑4年，合併應執行12年徒刑，淫叔上訴被最高院駁回而定讞，姪女父母向淫叔求償，另案審理中。

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