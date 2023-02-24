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台積電重金挖角消防員！　薪水三級跳「領5年抵10年」

台積電近年在各地積極設廠，並向消防員拋出橄欖枝，許多消防員不敵高薪誘惑而投奔。（圖／報系資料照，CTWANT合成）

▲台積電近年在各地積極設廠，並向消防員拋出橄欖枝，許多消防員不敵高薪誘惑而投奔。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「護國神山」台積電近期大舉擴展，除赴美日設廠外，在新竹寶山、台中中科和高雄楠梓也都有開發計畫，為使新廠房順利通過消防安檢，台積電向打火英雄們積極招手，並祭出360萬元年薪徵才，各地消防人員因此出現出走潮，甘願放棄穩定的公職，期望在台積電創造人生的新可能。

據了解，目前離職的消防員多是內勤人員，層級最高為某大隊副大隊長，他們在消防局的主要工作負責消防安檢和危險物品管理，台積電之所以拋出橄欖枝，也是期望能借用他們的消防專業，讓新廠房順利取得建照和使用執照。

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知情人士透露，這波出走潮大概於2年前開始，當時台積電的徵才訊息在消防員間口耳相傳，除少數敢於披荊斬棘的「勇者」，多數人仍對放棄終生公職持保留態度，但見到「學長們」收入三級跳，且消防工作同樣高壓、工時長，雙北和桃園等北部縣市消防員因此紛紛「棄武從文」，有約10名消防員出走，新北光是年後就有5人離職。

消防員的工作之一是安全檢查以保公共場所平安，台積電期望能借用這項專業，讓新廠房順利取得建照和使用執照。（示意圖／報系資料照）

▲消防員的工作之一是安全檢查以保公共場所平安，台積電期望能借用這項專業，讓新廠房順利取得建照和使用執照。

本刊調查，此次離職消防員年紀多半不到40歲，位階於二線一到二線三之間，屬消防局中堅幹部，年薪則落在百萬出頭到150萬元不等，在全體受雇人員中屬於「PR80」以上的高薪階級，為了讓打火英雄甘願離職，台積電在砸錢徵才上毫不手軟，

據悉，消防員跳槽到台積電後，最高位階為主任工程師，月薪為12萬元，且每年年終加紅利可領到30個月以上，還保證至少「簽約5年」以補償消防員損失的公職生涯，在台積電5年的年薪就相當於消防體制內的10多年，且台積電出路多元，不像消防員只能按階晉升，許多人權衡利弊後決定「咬牙闖一闖」，到台積電開始新人生。

而高收入則同樣代表高壓力，消防員在台積電的工作主要分三部分，為了協助新廠房取得建照，首先要完成建築物消防安全設備圖說審查作業程序，包括消防圖說和消防安全設備概要表，再來便是申請建築物消防安全設備查驗，讓新廠房能拿到使用執照，廠房塵埃落定後，就是日常消防維護和風險管理。

消防員不畏危險、救死扶傷，工作還往往伴隨著高工時和高壓力，薪水卻遠低於大型企業，各地也因此出現出走潮，許多消防員選擇到台積電開啟新人生。（示意圖／報系資料照）

▲消防員不畏危險、救死扶傷，工作還往往伴隨著高工時和高壓力，薪水卻遠低於大型企業，各地也因此出現出走潮，許多消防員選擇到台積電開啟新人生。

從「審核方」成為「送審方」，此身分轉變的過程也不輕鬆。知情人員透露，倘若當中有時程稍微延誤，台積電每日損失的金額動輒8位數起跳，這些新銳「工程師」為了不讓公司賠錢，往往得四處向學長學弟請求拜託，確保相關執照的申請能夠一切順利。

「消防員的生活是一眼望到頭，對離職的人員來說，到台積電才有無限可能。」知情人士表示，台積電近期在美國和日本大動作設廠，部分跳槽的消防員心存憧憬，期望將來能外派到新的世界闖蕩，留任人員除了給予祝福外，也希望政府能更重視專業，別讓這些優秀的中堅幹部出走造成人才斷層。

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