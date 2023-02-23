來台「每天花400元吃超商」　法國甜心說原因

記者陳俊宏／綜合報導

在台北醫學大學攻讀生物醫學工程碩士的法國甜心Angel，分享在台灣沒朋友，都只能去超商吃東西，每天花費將近400元，結果就胖了7公斤，「我知道其他地方一定有更好吃、更便宜的食物選擇，但我沒朋友可以告訴我去哪裡。」

Angel接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自法國土爾（Tours），9歲開始打排球，一路打到大學，還代表家鄉出賽好幾次。

▼Angel來台念碩士。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Angel說，這是她第一次來台灣，來之前在台灣也沒朋友，所以要自己找東西吃，剛來的前幾天一直吃連鎖店家的水餃，但開學後忙著學校的研究和編碼，就改去比較近的超商。

「不知道為什麼，我從來沒有跟我的台灣同學一起出去吃飯」，Angel表示，住的地方沒廚房，超商又到處都是，後來就天天去超商吃東西，每天都花到快400元，通常買義大利麵、御飯糰、牛肉三明治、巧克力、水果、飲料，也沒空運動，就這樣胖6、7公斤。

Angel提到，「我知道其他地方一定有更好吃、更便宜的食物選擇，但我沒朋友可以告訴我去哪裡」；另外，她沒料到台灣是一個那麼多元的地方，可參觀藝術展覽，同一天還能跑到太魯閣欣賞大自然美景，就跟大家形容的一樣，「福爾摩沙雖小但什麼都有」。