去你×的俄國軍艦！蛇島133天「從全軍覆沒到反擊不沉戰艦」

▲蛇島是一座只有16公頃大的岩石小島,卻成為烏俄雙方的必爭之地。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/綜合報導

2022年2月24日,俄羅斯總統普丁宣布展開特別軍事行動 ,下秒多顆砲彈轟入烏克蘭境內,正式為俄烏戰爭掀開序幕。在轟炸烏克蘭各地的基礎設施與機場後,俄軍來到黑海,對蛇島(Snake Island,烏克蘭稱Zmiinyi)展開連番攻擊,而烏克蘭駐守士兵硬氣的一句「去你×的俄羅斯軍艦」,也讓這座原本鮮為人知的小島一下躍入人們眼簾,成為神話般的存在。

戰爭爆發當晚,烏克蘭總統澤倫斯基就在電視談話中證實,蛇島落入俄羅斯軍隊手中,駐守島上的13名烏克蘭士兵全數陣亡。據悉,俄軍當時來勢洶洶,但烏克蘭士兵拒絕投降,堅持奮戰到最後一刻。

隨後,一段據稱是蛇島士兵陣亡前的最後音檔在網路上曝光。從影片可見,當時俄國軍艦開到蛇島附近時,開啟廣播向駐守蛇島的烏克蘭士兵喊話,試圖勸降蛇島上的烏克蘭士兵,「這是一艘俄羅斯軍艦。我建議你們即刻放下武器投降,以免發生流血與不必要的衝突,否則我們將會開火。」

儘管身處危機,但烏克蘭士兵並沒有臨陣脫逃,還直接回嗆「俄羅斯軍艦,去你X的」,與俄軍正面對戰。推特還流出另一段影片,顯示俄軍發現烏克蘭拒降後對著蛇島猛烈開火,而烏克蘭士兵則緊急趴下躲避。據悉,這13名烏克蘭士兵2次勇敢擊退了俄羅斯軍隊的進攻,直到最後彈藥耗盡、無法再戰。

Ukrainian soldier deployed on Snake Island live streamed the moment a Russian warship opened fire on the Island.



13 soldiers died in the attack. pic.twitter.com/FDe92rYYVR