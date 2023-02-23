圖輯／烏俄戰爭1周年　那些戰火撕裂人心的瞬間

▲烏俄戰爭一周年。（圖／達志影像／美聯社，下皆同）



記者張方瑀／綜合報導

距離俄羅斯在2022年2月24日對烏克蘭發起「特別軍事行動」將屆滿一年，不僅對烏俄兩國造成巨大的損害，人民的心裡也留下永遠的傷疤。

根據《美聯社》報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）在2022年2月24日對烏克蘭發起特別軍事行動，幾乎同一個時間，烏克蘭境內隨即遭到砲擊。這場戰爭導致800多萬名烏克蘭人逃離家園，這也是自二戰以來歐洲最大的難民潮。

來自莫斯科的輪番轟炸，烏克蘭的民用基礎設施，包含住宅、醫院和其他公共建設被大規模摧毀，造成數千人傷亡。如廢墟般的公寓、坍塌的橋樑，成為飽受戰爭蹂躪的證明，烏克蘭人民的屍體倒臥在花園中、房子裡、街道上，四處可見被火燒毀的汽車和裝甲車。

俄軍於去年3月撤出位於首都基輔西北部的布查市（Bucha）後，當地竟發現有數百位平民死亡，到處都是平民的屍體，有的人手腳遭到反綁，明顯曾遭酷刑，甚至還發現了萬人坑。

在南部港市馬力波（Mariupol）的學校、醫院、住宅區和國際人道組織的建築不斷被攻擊，人民被迫躲在臨時防空洞內數個小時，急缺食物和其他援助；俄羅斯甚至在冬季襲擊了電力系統，導致民眾失去暖氣和自來水。

在過去一年砲火的摧殘下，士兵、平民和兒童的葬禮上飄揚著藍黃相間的烏克蘭國旗，已悲慘地成為當地人民最熟悉的景象，代表著悲傷、代表著失去，也代表著每顆堅毅的心。