快訊／今年第5起！高鐵列車晚間集電弓又自動下降　列車停半途

▲高鐵列車又傳集電弓自動下降，列車延誤。（資料圖／記者李姿慧翻攝）

記者李姿慧／台北報導

高鐵今(2/23)晚間又傳出列車集電弓自動下降事件，列車暫停新竹到苗栗間，導致部分列車延誤，這已經是今年第5起列車集電弓自動降弓事件。

高鐵今晚間7時19分T249列車發生集電弓自動下降事件，列車臨停於新竹站至苗栗站間東線，導致鄰近列車也被迫停車。

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▲高鐵列車晚間集電弓又自動降弓。（圖／翻攝高鐵網頁）

高鐵2月9日中午12時53分傳出825車次行經苗栗路段時，出現列車集電弓異常降弓，3列車在苗栗臨時停車。未料2月11日上午7時08分，一列803車次行經苗栗路段時，同樣出現列車集電弓異常降弓。高鐵1月25日大年初三也曾發生過集電弓自動下降異常，也是行經苗栗路段就發生異常。

2月20日高鐵一列624車次同樣也行經苗栗路段再度發生集電弓自動下降情況，導致列車出現延誤；未料今天晚間再度在苗栗路段又發生列車集電弓自動降弓，已是今年第5起。

▲高鐵2/20也曾有一起列車集電弓下降通報。（圖／翻攝高鐵網頁）

交通部鐵道局日前指出，2月9日、11日兩起異常為同一列車，高鐵公司已先把該編組第四車集電弓進行更換，不過由於還沒找出原因，高鐵公司已經邀請原廠川崎來台協助確認原因。

