千項旅遊行程！高鐵即起推「國旅聯票」優惠　加購車票限時75折起

▲高鐵推出「國旅聯票」可訂購九族文化村、嘉義阿里山、司馬庫斯等賞花熱點園區門票、行程。（圖／高鐵）

記者李姿慧／台北報導

瞄準國旅賞花季，高鐵公司宣布，即日起至4月30日止推出購買「國旅聯票」千項旅遊指定產品，加購高鐵車票祭出限時75折起優惠，出發日期3月1日起至4月30日止。

目前正值春暖花開賞花季節，台灣高鐵公司表示，透過「國旅聯票」可訂購九族文化村、嘉義阿里山、司馬庫斯等賞花熱點園區門票、行程；此外，「國旅聯票」也可訂購時下最夯人氣店家體驗行程，例如台南熱門文創主題冰店「南埕衖事專屬票券」，透過線上訂位現場免排外，且還能享專屬導覽。

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「國旅聯票」也推出優惠價，以「高鐵台北-台中來回車票」+「九族文化村+日月潭纜車」行程為例，購買「國旅聯票」較分別購買車票及門票可省600元；另以「高鐵台北-台南來回車票」+「南埕衖事專屬票券」行程為例，兩人同行購買「國旅聯票」，較分別購買車票及體驗行程，最高可省1,460元。

▲高鐵南埕衖事專屬票券國旅聯票行程，相較分別購買車票及體驗行程，最高可省下1,460元。（圖／高鐵）

台灣高鐵表示，「國旅聯票」精選千項旅遊產品，包括「桃園 Xpark 都會型水生公園」、「嘉義佐登妮絲城堡」等各大主題園區門票；「台灣好行交通套票」、「小琉球接駁船票」、「共享機車」等交通組合；以及「台北必比登雞湯/牛肉麵」美食體驗，或購買「P. LEAGUE+職業籃球賽」等熱門賽事票券，通通包括在內。

高鐵指出，現在下單可享各平台抵用金、折價券等多重加碼回饋，再抽免搭帳風格露營、環島之星夢想號2日遊、星級酒店住宿、餐券等優惠。