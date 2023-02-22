防佔對號座！網傳座位設感知器　高鐵澄清「曝真正抓逃票神器」

▲高鐵列車長會透過手持資訊系統查票，確認標準車廂是否有佔位情況。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

網路流傳「高鐵員工不願意告訴你們的邪惡秘密」影片，宣稱高鐵座位下有感知器，買自由座逃票坐對號座位，將被抓到，且會被罰票價5到9倍，抓到逃票員工還可領2千獎金。對此，台灣高鐵公司澄清座位並未設感知器，列車長透過手持資訊系統就可查票，逃票將要求補票並加收5成違約金，高鐵內部無查票獎金。

近來網路流傳一支「一個高鐵員工不願意告訴你們的邪惡秘密」爆料影片，宣稱高鐵座位下方有感知器連接中控平台，有人乘坐就會亮燈，如果有旅客買自由座卻坐對號座座位，就會被抓到，且會被罰票價5到9倍，抓到逃票佔位對號座的高鐵員工還可領到2000元獎金。

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台灣高鐵公司則表示，高鐵列車座椅並未設置感知器。列車長查驗票時，係使用高鐵公司研發之資訊系統，可透過手持裝置即時獲知所有座位最新狀況。

高鐵公司強調，根據台灣高鐵公司旅客運送契約第6條規定，旅客不依規定使用車票乘車，或拒絕驗票者，本公司得要求補收票價或票價差額，並得依規定加收違約金。第25條規定，旅客其他不依規定使用車票乘車情形，應補繳票價或票價差額，無正當理由者，本公司並得加收票價或票價差額之50%之違約金。此外，高鐵公司並無查驗票獎金制度。