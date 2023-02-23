別被騙了！傳陳椒華落選黨主席被關在地下室　本人親曝真相

▲時代力量立委陳椒華提醒慎防詐騙。（圖／翻攝自陳椒華臉書）



記者杜冠霖／台北報導

時代力量新任黨主席23日出爐，由黨籍立委王婉諭當選，而甫卸任黨主席的陳椒華個資卻被中國詐騙集團運用，她在臉書貼出一則簡訊，內容稱陳椒華被關押在地下室，還差5千塊賄賂黨工放她出去，有不法人士假冒她的名義發送詐騙簡訊，除充斥不實資訊外，更要求接獲簡訊者匯款至指定卡號，這顯然是典型的詐騙手法！

陳椒華23日在臉書貼出一則詐騙簡訊，內容用簡體字顯示「你好，我是陳椒華，我並沒有落選黨主席，是行動時代辦公室發起對左派思想的鬥爭。我現在被關押在時代力量黨部地下室，還差5000塊賄賂黨工放我出去就職。你如果幫助我，我保證你會取得時代力量決策委員席次，我的銀行卡號XXXXXXXXX。」

陳椒華表示，稍早自己收到朋友提醒，有不法人士假冒她的名義發送詐騙簡訊，除充斥不實資訊外，更要求接獲簡訊者匯款至指定卡號，這顯然是典型的詐騙手法，「慎防詐騙簡訊，我沒有在地下室！」

陳椒華指出，雖該簡訊通篇為簡體字，且內容明顯不實，但為求謹慎，辦公室同仁稍後將會到警局向警方報案，在此提醒各位朋友若收到此訊息，千萬勿受騙，也歡迎透過FACEBOOK專頁私訊或EMAIL提供相關詐騙簡訊截圖，她將一併交由警方協助調查追蹤。