假名媛誆「老闆乾女兒」騙5人！台版《創造安娜》得手千萬+2賓士

▲「台版安娜」郭女假冒品牌老闆乾女兒、與建商公司老闆認識，詐騙多人騙取約1579萬餘元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者郭玗潔／新北報導

31歲的郭姓女子是詐騙慣犯，2019年謊稱是建商老闆好友，向想買房的巫姓夫妻詐取1010萬餘元和兩輛賓士車。2021年又謊稱自己是香氛品牌10/10 HOPE老闆楊啟良的乾女兒，快要接手乾爹事業，騙歐姓友人投資她310萬元。檢方調查，還有其他多人受害，依詐欺取財、偽造文書等罪起訴郭女。

檢方指出，郭女於2019年聽聞巫姓夫妻想買一處建案，郭女誆稱她與建商老闆認識，且老闆還欠她錢，要夫妻倆把貸款所得的現金直接交給她，她再把老闆給的支票轉給他們，算起來買房價格會更優惠。夫妻倆信以為真，陸續匯了1010萬餘元和兩輛賓士休旅車給郭女。

郭女又於前年間認識歐姓友人，得知她很喜歡百貨設櫃的美妝香氛品牌10/10 HOPE，竟謊稱老闆楊啟良是她乾爹，且她即將繼承10/10 HOPE，騙得歐姓友人拿出310萬元投資她。另郭女又稱自己投資顯示卡事業，以話術向何、呂姓友人騙得254萬餘元。去年郭女又在網路上假扮10/10 HOPE旗艦店的員工，假意便宜出售香氛產品，向戴姓女網友詐得5萬元。

檢方偵查時，郭女坦承犯行，被檢方依詐欺取財、偽造文書等罪起訴。