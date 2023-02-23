涉抹紅「最美村姑」參選受「國共操盤」　綠委賠20萬卻逆轉判無罪

▲出身綠營政治世家的陳筱諭被稱為「最美村姑」。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

民進黨立委賴惠員於2019年擔任台南市府官員期間，在電視政論節目指稱當時退出民進黨、投入台南立委補選的「最美村姑」陳筱諭，背後是「國共在操盤」選戰，陳女提告遭賴女抹紅，賴女不僅被判須賠償精神慰撫20萬元確定，還被起訴涉犯《公職人員選舉罷免法》，一審判她4月徒刑、褫奪公權1年，但二審逆轉改判無罪，最高法院維持二審見解，判賴無罪確定。

本案源於賴惠員(現年61歲)在2018年11月九合一公職大選中，尋求連任台南市議員挑戰三連霸失利，之後加入新任台南市長黃偉哲的市府團隊，而黃偉哲就任市長所辭去的台南市第2選區立委職缺，於隔年(2019年)3月辦理補選。

當時年僅27歲、出身綠營政治世家但被稱為「最美村姑」的陳筱諭，以特赦阿扁、挺賴神(賴清德)選總統等口號，在民進黨提名初選打出知名度，但黨內初選決定徵召郭國文，陳女認為遭黑箱作業搓掉，退出民進黨以無黨籍身分登記參選，最後由郭國文擊敗陳女、國民黨候選人謝龍介等5名對手當選。

補選投票日前8天，賴惠員於2019年3月8日晚間播出的民視《政經看民視》節目中，以來賓身分評論陳筱諭的選情時，直言「大家也知道陳筱諭後面是誰在操盤！這個很清楚！當然是中共！她的資金真的是，很明顯」，賴並邊說邊手持寫有「都是國共在操盤」的字板。

▲民進黨立委賴惠員。（圖／記者林悅翻攝）

陳筱諭不甘遭抹紅，告賴惠員涉犯《公職人員選舉罷免法》意圖使候選人不當選而傳播不實之事罪嫌。賴女抗辯自己當時不是候選人也非助選員，也不認識陳女，她依坊間得知訊息加以查證的結果評論選情，因陳女競選總部李姓會長是藍營傾中金主、在對岸經營很多生意，加上陳女參選花很多錢，她有合理懷疑。

台南地院一審指賴惠員所稱的查證，只是聽到鄉親耳語陳筱諭競選總部李姓會長在對岸賺很多錢、用來輔選陳女，然後上網搜尋得知李男在對岸種人蔘，就據此斷定「他跟中共肯定關係密切」，並推論輔選資金來自對岸，這樣不能算是合理查證，卻透過電視節目散播不實言論，足以傷人名譽、敗壞選風，判賴女4月徒刑、褫奪公權1年。

賴惠員於2020年1月當選台南市第1選區立委，就職不久，就被另案判決應賠償陳筱諭精神慰撫20萬元確定。本案賴女上訴二審仍堅稱有查證並合理評論，絕無誹謗或意圖使陳女不當選的犯意。

台南高分院二審指證人證稱，陳筱諭在深綠選區找傾中又在對岸經商賺大錢的藍營金主李男當競總會長，地方父老普遍懷疑中共可能介入，更重要的是，賴惠員找人向陳女競總工作人員打聽，得知李男表明「大陸有一些資金、資源、網路部分，都會來幫忙」等語。

二審認為賴惠員有合理查證，評論內容雖讓陳筱諭名譽受傷，但不是謠言，何況候選人資金來源為可受公評之事，賴女公開質疑，讓陳女也有充分機會澄清，據此改判賴女無罪，最高院駁回檢方上訴，判賴女無罪確定。