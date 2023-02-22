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爸養小三曬全家福「介紹女兒認識」　正宮苦等7年心碎了

記者黃翊婷／綜合報導

台商阿強（化名）前往中國經商，卻在當地另結新歡，並與小三生下孩子，還趁女兒出國前往香港遊玩時，相約見面，並把小三介紹給女兒認識。阿強的妻子坦言，丈夫已經超過7年沒有返回台灣的家，夫妻感情早已蕩然無存，因而心寒決定訴請離婚，並獲得台南地院法官裁准。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲阿強在中國另組家庭，還將小三介紹給女兒認識。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿強的妻子在判決書中主張，和丈夫是在1989年5月間結婚，婚後因為性格及價值觀差異，時常發生爭吵，夫妻倆漸行漸遠，沒想到2015年3月18日丈夫出境後就未再返家，考量到雙方已經分居7年，丈夫在中國也已另結新歡並育有子女，夫妻感情早已蕩然無存，所以決定向法院訴請離婚。

阿強經過法院合法通知，並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

雙方的女兒證稱，大概20多年前就很少看到父親，7、8年前她曾去香港旅遊，父親得知消息後，找她過去中國東莞，抵達當地之後，父親就向她介紹外遇對象，還有「全家福」照片為證，「爸爸20幾年前就很少回家，幾乎是不回家。」

台南地院法官依職權追查，發現阿強最近一次出境紀錄其實是在2018年1月間，之後未再入境，但他就算是在台期間，也沒有返家與妻子同住，確實已與妻子分居長達7年，顯見他已經無意維持這段婚姻，加上可歸責程度是男方較重，最終裁定准許妻子的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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