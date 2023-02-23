台南市公共自行車YouBike 2.0啟用營運　前30分鐘免費到年底

▲台南市民期待的公共自行車YouBike 2.0系統，23日在台南市政府旁西拉雅廣場舉行啟用儀式，共計77站、800輛自行車投入服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市民期待的公共自行車YouBike 2.0系統，23日在台南市政府旁西拉雅廣場舉行啟用儀式，共計77站、800輛自行車投入服務，於中午12時正式啟用。

公共自行車YouBike 2.0系統，由微笑單車股份有限公司負責營運，除宣布一般騎乘費率外，市長黃偉哲還宣布加碼YouBike 2.0優惠方案，自2月23日起至12月31日止，不限卡別前30分鐘免費，第二個30分鐘起，提供全台獨有市民卡全面半價優惠，並推出「FB美照大募集」、「月抽5000購物金」等抽獎活動，歡迎民眾踴躍參加。

市長黃偉哲表示，為了讓市民朋友及228連假期間到訪台南的遊客，可以享有全新且不中斷的公共自行車服務，第一波啟用營運的77站，以原T-Bike站點為主，大多位於車站與景點的周邊，同時具有通勤及遊憩雙重功能。除了第一波啟用的77處站點，將持續擴大服務區域及增加設站密度，連假結束後也還會增加10多個站點上線服務。預計在今年11月底完成300站、明年底前完成500站，而電動輔助自行車YouBike 2.0E也會陸續在4月份提供服務，敬請期待。

交通局長王銘德指出，民眾如果要使用YouBike 2.0，可以先至官網或透過官方APP(YouBike 2.0)登錄個人資料，加入會員後，使用「電子票證－一按、二刷、三騎乘」借車，還車時也請記得「還車入柱要靠卡」。另外也可下載官方APP(YouBike 2.0) 進行信用卡綁定，以「掃碼」方式借車。

微笑單車劉麗珠董事長表示，YouBike 2.0的營運範圍首次擴展到台南，除跨區到高雄、屏東借還調度費用全免外，更推出「騎YouBike 2.0遊府城」活動，從23日到3月9日，推出「FB美照大募集」活動，拍照上傳與YouBike 2.0的合照，有機會獲得精美禮品。為了鼓勵騎乘，到5月底前，每騎5次YouBike 2.0可獲得一次參加「月抽5000購物金」活動，騎得越多，得獎機會越高。

交通局表示，想得知台南YouBike 2.0的站點資訊，可至微笑單車官方網站或下載官方APP(YouBike 2.0)查詢，有關台南市公共自行車的建置情形，也可持續關注「運轉交通好台南」臉書粉絲專頁。而在使用上有任何的問題，也可上YouBike官網(https://www.youbike.com.tw/region/tainan/)查詢或撥打24小時客服專線(06-300-9966)，將有專人服務。

自2016年8月8日起開始營運的T-Bike，啟用至今使用人次超過410萬，已完成階段性任務。交通局提醒，因公共自行車系統轉換，自今日起T-Bike不再提供借車服務，只能還車，並將在2月底前進行關站後陸續拆除退場，請有借用T-Bike的民眾，於2月27日前完成還車手續，也請T-Bike會員提早註冊成為YouBike 2.0會員，轉換使用YouBike 2.0系統，享受更優質便利的公共自行車服務。