移工留才需保障　台南勞工局提醒舊制提撥切勿忘

▲台南市勞工局與勞動部將於3月17日於南門勞工育樂中心及3月31日於善化啤酒廠辦理「2023年度勞工退休金制度及法令說明會」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲關心外國人在台工作權益，提醒中階移工為適用勞動基準法舊制的勞工，雇主應按月提撥勞工退休準備金，為提升勞工退休金法令之認知，勞工局與勞動部將於3月17日於南門勞工育樂中心及3月31日於善化啤酒廠辦理「2023年度勞工退休金制度及法令說明會」。

勞工局王局長鑫基表示，「移工留才久用方案」2022年4月30日起實施，在台工作滿6年以上移工或取得我國副學士學位以上僑外生，符合薪資與技術條件規定標準，可由雇主申請聘僱從事中階技術工作，每次許可最長3年，期滿可申請展延，且無工作年限的限制，將能留用資深移工及我國自行培育的僑外生，解決中階技術人力短缺問題。此類中階移工因屬第三類外國人，故雇主需依法按月為其提撥2%~15%之舊制退休金，並於估算勞動基準法第56條第2項退休金所需數額時，亦須將其納入計算範圍，始符合勞動基準法之規範。

另依據勞動基準法第56條第2項之規定，雇主應於3月底前於舊制退休金專戶內補足今年成就退休要件勞工之退休金總額，111年轄內足額率為99.8%，事業單位共提撥新臺幣25億3仟多萬元，為了持續提升轄內事業單位退休法令認知，勞工局與勞動部遂研擬規劃辦理「112年度勞工退休金制度及法令說明會」，並於說明會排訂舊制退休金、新制退休金及金融理財教育的相關說明課程，希望能具體落實保障勞工的退休金權益。

有關「112年度勞工退休金制度及法令說明會」，時間、地點及報名QRcode如下，歡迎事業單位踴躍報名。有報名方式等相關疑問，歡迎撥打:民治市政中心06-6322231轉6415、6416或6859；永華市政中心:06-2991111轉1065、8375、8566或8432。