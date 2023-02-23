南消五大隊強化救災能力　攜手企業即時防災

▲台南市消防局第五大隊23日辦理太陽能設備及電動機車充電站搶救教育訓練，以及轄內水源抽測，並協同知名商場Uniqlo實施消防演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第五大隊23日辦理太陽能設備及電動機車充電站搶救教育訓練，以及轄內水源抽測，並協同知名商場Uniqlo實施消防演練，結合場所員工災害初期自主應變，共出動各式消防車17輛，消防人力共66人參與。

本次演練模擬周年慶期間，大量顧客湧入，突發地震事故導致電器火災引燃易燃物，黑色濃煙蔓延，造成多名顧客嗆傷，商場從業人員立即自主應變，並通報119支援搶救，消防救災車組到達現場後，商場企業防災人員提供有效資訊供消防人員使用，協助消防人員指揮及搶救部署參考，初期指揮官預估傷患達15人以上，立即啟動大量傷病患機制，派遣大傷車，架設檢傷分類站，並實施相關搶救作為，演練過程逼真，達到企業防災應變攜手消防局演練消弭災害目的。

本次演練場所設有多項綠能設備，除屋頂太陽光電發電設備外，亦裝置儲能設備gogoro電池交換站，特邀集太陽光電廠商日電系統有限公司，及gogoro電池交換站技術人員到場配合演練，並作搶救技術交流，針對綠能設備風險評估、感電防止及搶救時機教育演練，有效因應現今綠能產業趨勢救災需求。

此外，第五大隊更進行轄內的消防水源查詢抽測，以加強救災人員第一時間尋找救災水源的能力，鼓勵同仁熟悉背誦水源位置，亦可結合救災平板之電子輔助系統進行快速查詢，強化救災效率。

市長黃偉哲表示，綠色能源日漸普及，當發生火災時，搶救技巧有別一般火警，特別需注意觸電的風險，以太陽能光電設備為例，火災時即使電力公司人員斷電，太陽能板在陽光照射下，太陽能板至變流器間電線仍存在高壓直流電存在，因此要在確保救災人員安全狀況下，保護市民生命財產。

消防局長李明峯表示，自己財產自己護係企業初期自主應變的主要目標，本局自推動企業防災機制以來，輔導企業成功於消防人員到達前有效壓制火勢，於消防人員到達後提供各式資料供作戰參考，有效將災害損失侷限在最低，達到企業攜手消防機關共同防災目的，本局將持續以市民生命財產安全為第一考量，盡力守護市民。