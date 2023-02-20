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防疫國家隊「康那香企業」　南消辦企業災害自主應變實兵演練

▲台南市消防局第三大隊，20日上午10時在將軍區康那香企業口寮廠區，舉辦企業災害自主應變實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第三大隊，20日上午10時在將軍區康那香企業口寮廠區，舉辦企業災害自主應變實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局第三大隊，20日上午10時在將軍區康那香企業口寮廠區，舉辦企業災害自主應變實兵演練，200多位員工有條不紊地由廠區各樓層作業區，依序往戶外預定疏散區集合並由幹部進行清點，同時企業自衛消防編組成員，也熟練地處理瓦斯外洩或救助受傷員工，彰顯上市公司對企業防災自主應變的重視。

▲台南市消防局第三大隊，20日上午10時在將軍區康那香企業口寮廠區，舉辦企業災害自主應變實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局第三救災救護大隊陳坤宗大隊長表示，這場演練情境是假設企業面臨震災並衍生瓦斯外洩與員工受傷。在實際演練前，先由第三大隊的輔導企業團隊與企業代表共同實勘廠區並找出廠區在面臨震災時的各項危險因子（如貨架倒塌、停電、瓦斯管線損壞、人員受傷等），再由雙方共同研討規劃出最適合企業的應變內容（如疏散區的設定、廠內可運用的救災資源、自衛編組救災應變模式、救災圖資的建立等），才來做實際的應變演練，期以達成企業遇震災時能降低人命、財產損失，且能在最短時間回復營運，以降低企業營運的風險。

▲台南市消防局第三大隊，20日上午10時在將軍區康那香企業口寮廠區，舉辦企業災害自主應變實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局要求各大隊務必協助轄內企業評估災害風險並輔導企業建構出於臨災時足夠自主應變的能量，使企業於臨災時能先行自救，待公部門抵達時能與公部門充分合作，完成災害的消除或搶救。李明峯局長也建議企業主，應預先了解企業可能面臨的災害風險，透過災前減災讓企業不易直接受災，透過設立組織、擬定計畫、實際演練等，來提升企業臨災時的應變與復原能力。

▲台南市消防局第三大隊，20日上午10時在將軍區康那香企業口寮廠區，舉辦企業災害自主應變實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

康那香企業生產部副總經理楊合喜表示，ESG 是目前國際企業經營的顯學，公司對於生產環境、員工的生命安全及公司的治理相當重視，所以在得知消防局有提供「災害初期自主應變演練」輔導時，戴榮吉董事長即指示各級管理階層全力配合，透過與消防人員合作的廠區實勘、兵棋推演及實兵演練作業，而廠區的災害總指揮官、現場指揮官在應變指揮上更加果斷有自信，公司自衛消防編組成員在應變執行時也顯得比以往更加熟練，也能充分運用廠區的搶救設備來救災，公司十分感謝消防局的指導。

▲台南市消防局第三大隊，20日上午10時在將軍區康那香企業口寮廠區，舉辦企業災害自主應變實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

將軍區長洪聰發表示，區公所本次也配合消防局及康那香企業辦理人員收容演練，假設震災時廠區的外勞宿舍損毀無法居住時，由區公所先行開設將軍國小避難收容中心來收容外勞並提供符合標準以上的食宿空間，以協助企業解決臨時出現的難題，為企業創造良好的營運環境。

▲台南市消防局第三大隊，20日上午10時在將軍區康那香企業口寮廠區，舉辦企業災害自主應變實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市消防局第三大隊，20日上午10時在將軍區康那香企業口寮廠區，舉辦企業災害自主應變實兵演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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