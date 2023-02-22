守護精障朋友讓消防更有溫度　南消四大隊辦養護所防災自主搶救演練

▲台南市消防局第四大隊結合新化區仁愛之家香草園養護所人員，舉辦自主防災演練暨大量傷病患應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市新化區仁愛之家香草園養護所，長期照顧有2百多位身心障礙病友，為建立精障住民能有個安全且安心的長期居住環境，台南市消防局第四大隊特別結合園區人員舉辦自主防災演練暨大量傷病患應變演練，共計出動各式消防車及救護車共計19車50人次。

這次演練模擬該園區1樓A區病房不慎發生火災，以夜間最少人員進行初期滅火、對內及對外通報、避難疏散病友及緊急救護醫治等作業，以兵棋推演腦力激盪應變思維，再實施實兵疏散演練；此外為免驚擾園區病友，特採消防車輛警鈴及警示燈靜音入園進場搶救演練，與自衛編組人員配合進行滅火及搜救作業行動，並利用先進救護平板系統及大傷系統，進行大量傷病患檢傷分類及後送安置演習，建立應變默契及協調行動，以快速安全完成滅火及人命搜救任務。



第四大隊大隊長蔡國保指出，園區特別考量病友疏散不易，除定期進行演練，別出心裁培養能力較佳之病友為「消防小尖兵」，以輔助園區工作人員協助住民進行防災疏散及引導作業，同時利用仁馨院區內他棟之其它機構友軍進行緊急安置及收容作業，共同協同救災及緊急應變。

消防局局長長李明峯表示，避難弱者福利機構之防災要領首重災前預防整備，包括院內用火用電落實安全管制，以「防火區劃」及逃生通道之設計規劃，還需注意防煙垂壁，避免濃煙快速垂直擴散，且應變人員首重關門形成區劃應變；希冀全市老福機構及護理之家都能強化自身軟體及硬體防災，方能將災損降到最低。