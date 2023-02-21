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黃偉哲表揚鳳凰獎楷模、志工菁英8人　南消當選人數全國之冠

▲黃哲偉市長表揚2022年獲得消防署「鳳凰獎楷模」、「志工菁英」共8人。（圖／記者林悅翻攝）

▲黃偉哲市長表揚2022年獲得消防署「鳳凰獎楷模」、「志工菁英」共8人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府表揚台南市消防、義消、婦宣、救護志工、災害防救志工楷模和菁英當選人員，對市民生命財產安全保障及貢獻，21日下午3時30分，由消防局局長李明峯率領8名獲獎人員至市府，由市長黃偉哲於市政會議中公開表揚，藉此激勵消防團隊士氣並樹立消防新形象。

市長黃偉哲表示，本次獲獎之鳳凰獎楷模及志工精英們皆為一時之選，每位人員都有一段特殊救災事蹟及創新作為，提升台南市消防人員出勤安全及拯救民眾生命及財產安全!「鳳凰獎楷模」及「志工精英」象徵消防最高榮譽，2022年台南市獲獎6位楷模、2位志工菁英，都是在消防工作崗位冒險犯難，圓滿達成每次救災救護之任務，並著有重大功績表現，得此殊榮乃實至名歸。

消防楷模股長邱士榮規劃及推動消防各式救災安全訓練，設計導入救援腰帶及確保帶之新式消防衣，另也首創全國防禦駕駛及退避權訓練、推動全國首創清洗機制、全國首屆繩索救援挑戰賽，強化台南市消防人員救災安全及效能。隊員唐義豐執行多起重大救援及火警案件，於漁光島救溺、跳樓及火警勤務中，冒險犯難成功搶救市民生命。

義消楷模邱瑞南曾於安南區大型災害發生時，率領中隊義消同仁前往支援搶救傷病患。義消楷模陳永裕曾參與台南市多場重大工廠火警救援任務，順利第一時間侷限控制火勢，降低災害損失；救護志工楷模周雅恩及救護志工菁英楊富巖皆於2016年2月6日維冠大樓倒塌時執行災害救護任務，成功搶救受困民眾生命，並在工作之餘不斷精進救護技術及經驗，多次於救護任務中，搶救心肺功能停止病患，成功恢復生命徵象，為市民奉獻之無私精神，令人敬佩。

災害防救志工楷模黃英慈成立台南市唯一自願救援組織「虎尾寮民間緊急救援隊」，並擔任隊長，多次帶領該救難團體投入各式大型災害現場搶救生命，另於民安3號演習榮獲國防部績優頒獎之唯一民間組織;防火宣導志工菁英吳秋儀於服勤時，積極至居家加強宣導住宅火災警報安裝外，另也至社區針對身心障礙及百歲長者實行年終防火宣導與關懷，更經常於慶典節日期間參與各種宣導活動，讓市民擁有正確的「防災」觀念。

消防局局長李明峯表示，8名當選內政部消防署2022年「鳳凰獎楷模」及「志工菁英」，每位都具有許多事蹟，甄選過程非常競爭，從第一階段「台南市消防局初選」，從各救災救護1170名消防員中，甄選2名消防楷模；從3500名義消人員中，甄選2名義消楷模、1名救護志工楷模、1名救護志工菁英、1名防火宣導志工菁英以及1名災害防救志工楷模，再經由消防局委由專家及評審委員公開審查及面試甄選人員事蹟資料及第二階段「內政部消防署複核」，最終經「內政部消防署決選」獲獎人員8名。

此8名代表台南市「鳳凰獎」楷模及志工菁英們參加內政部消防署「鳳凰獎」甄選，最後從全國眾多參選者中脫穎而出，無論是品德操守及防救災工作具體表現均為一時之選，足為典範，期許藉由黃市長接見嘉勉後，楷模們爾後面對各式災害搶救及民眾殷切期許，可以秉持著鳳凰獎之榮耀，將鳳凰人「拯救人民於水火之中、奮鬥不懈、永往直前」之精神傳承下去，於消防志業上奮力盡責，強化本市救災效能，做市民生命財產最強力之後盾！

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